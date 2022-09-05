魷魚遊戲初步斬獲4艾美獎 力拚下週最佳戲劇大獎

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（中央社洛杉磯4日綜合外電報導）韓國影集「魷魚遊戲」今天在艾美獎獲得劇情類最佳客串女演員及其他3個獎項，下週還有機會挑戰劇情類最佳影集獎與其他獎項。

李瑜美（Lee You-mi）贏得創意藝術艾美獎（Creative Arts Emmys）劇情類最佳客串女演員獎，她在Netflix影集「魷魚遊戲」（Squid Game）中飾演一名出獄的人，被迫參加非贏即死的兒童遊戲，以供幾位超級富豪消遣。

她獲獎時站上舞台先用韓文致詞，接著用英語大喊說：「我太開心啦！」

創意藝術艾美獎會頒獎給幕後工作人員，諸如音效工程師、髮型師、攝影師及客串演員等。

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第74屆黃金時段艾美獎（Primetime Emmys）將有電視轉播頒獎典禮，於9月12日舉行，頒發包括男女主角和其他獎項。「魷魚遊戲」也將角逐劇情類最佳影集獎，這是該獎項首次有非英語影集入圍。

與「魷魚遊戲」一同入圍劇情類最佳影集獎的，還包括Netflix已獲得5項創意藝術艾美獎的「怪奇物語」（Stranger Things），以及描述媒體企業豪門家族鬥爭的HBO影集「繼承之戰」（Succession），今天也獲得一項最佳劇情類影集選角獎。（譯者：李晉緯/核稿：陳昱婷）1110905