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英女王國葬 駐英代表獲與各國元首同等待遇簽名弔唁

2022/9/18 09:20
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（中央社記者黃雅詩台北18日電）英國19日將為伊麗莎白二世舉行國葬典禮，外交部表示，英國基於重視台英關係，特別邀請駐英代表謝武樵在享有與各國赴英弔唁元首、代表及王室成員同等待遇下，前往英國外交部轄管的蘭開斯特府（Lancaster House），代表台灣完成簽名留言致唁。

外交部發布新聞稿指出，英國白金漢宮於8日發布女王伊麗莎白二世（Queen Elizabeth II）辭世消息後，總統蔡英文及外交部長吳釗燮於第一時間透過管道，向英方表達台灣政府與人民誠摯悼念與慰問；英方也對台灣的悼唁深表感謝。

外交部指出，英國宣布本19日為女王「國葬日」，外交部即訓令駐英國代表處向英方表示希望以最適當方式轉達台灣政府與人民的深切慰問。

外交部表示，基於重視台英關係及雙方人民間珍貴情誼，英方特別邀請駐英國代表謝武樵，在享有與各國赴英弔唁元首、代表及王室成員同等待遇下，前往英國外交部轄管的蘭開斯特府代表台灣政府與人民完成簽名留言致唁。（編輯：林淑媛）1110918

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