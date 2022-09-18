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英國女王19日國葬 全國125家電影院同步直播儀式

2022/9/18 09:23
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（中央社倫敦17日綜合外電報導）英國政府今天表示，英國各地約125家電影院19日將同步直播女王伊麗莎白二世（Queen Elizabeth II）國葬，公園、廣場和大教堂也將為這場盛大的儀式架設大螢幕。

路透社引述英國文化部報導，英國廣播公司（BBC）、獨立電視台（ITV）以及天空新聞網（Sky），都將現場轉播女王在西敏寺（Westminster Abbey）的國葬儀式以及相關的送葬過程。

英國政府已經宣布國葬當天全國放假1天，預料當天的直播，會比黛安娜王妃（Princess Diana）1997年葬禮、2012年倫敦奧運與王室多場婚禮等英國近年大事件吸引更多觀眾收看。

英國電影協會（UK Cinema Association）昨天表示，國葬當天民眾可免費入場進入電影院收看國葬直播。

女王目前暫時停靈西敏廳（Westminster Hall），本週已有成千上萬民眾排隊入內瞻仰靈柩。（譯者：鄭詩韻/核稿：蔡佳敏）1110916

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