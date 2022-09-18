威廉哈利等8孫子女 為英國女王守靈[影]

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英國新王查爾斯三世的兒子威廉（隊伍最前者）與哈利（隊伍最後者）17日率其他同輩王室成員替女王守靈。（路透社）

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（中央社倫敦17日綜合外電報導）已故英國女王伊麗莎白二世的8名孫兒，包括王儲威廉以及哈利王子，今天低著頭，站在女王靈柩四周守靈。

路透社報導，伊麗莎白二世（Queen Elizabeth II）本月8日在蘇格蘭巴爾莫勒爾堡（Balmoral）逝世，享耆壽96歲。她的靈柩自14日以來即暫時停放在倫敦國會大廈西敏宮的西敏廳（Westminster Hall）供民眾瞻仰。

英國新王查爾斯三世（King Charles III）的兒子威廉（Prince William）與哈利（Prince Harry）今天率其他同輩王室成員，靜靜地守在靈柩四周，守靈15分鐘。

法新社報導，伊麗莎白二世的8名孫兒年紀從14歲到44歲不等。

曾兩度隨英軍赴阿富汗前線執行任務的哈利王子，獲特准穿著軍服守靈。哈利與妻子梅根（Meghan）控英國王室種族歧視，進而卸下王室職務、移居美國加州後，按理來說哈利不能穿軍服出席活動，這次破例似是查爾斯三世再次向小兒子遞出橄欖枝。

守靈的孫兒輩除了威廉與哈利，還包括伊麗莎白二世長女安妮公主的子女菲力普斯（Peter Phillips）、薩拉丁達爾（Zara Tindall）；次子安德魯王子的兩個女兒碧翠絲（Princess Beatrice）、尤吉尼（Princess Eugenie）；三子愛德華王子的孩子露易絲（Louise）和詹姆士（James）。

愛德華王子的妻子蘇菲（Sophie）看起來悲痛欲絕，而她兩個分別18歲和14歲的孩子則承擔起兩人迄今最艱鉅的王室職責。

碧翠絲和尤吉尼公主在守靈前不久，才向她們口中「最敬愛的祖母」表達衷心的敬意。

姊妹倆在聲明中說：「我們和許多人一樣，以為您永遠都會在，而我們真的非常想念您。」

「您是我們的大家長、我們的導師，您的雙手帶領我們走過這個世界。親愛的祖母，此刻我們唯一想說的，只有謝謝您。」

她們補充道：「我們很高興您回到祖父身邊。」伊麗莎白二世的夫婿菲立普親王（Prince Philip）去年與世長辭，享耆壽99歲。

伊麗莎白二世19日將從西敏廳移到西敏寺舉行國葬。（譯者：李晉緯/核稿：蔡佳敏）1110918