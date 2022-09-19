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烏克蘭第一夫人代夫悼女王 一身黑衣神情肅穆

2022/9/19 10:03（9/19 10:42 更新）
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烏克蘭第一夫人歐倫娜（右2）18日前往英國國會大廈西敏宮的西敏廳瞻仰女王靈柩，她一身黑衣，神情肅穆哀戚。(Joe Giddens/Pool Photo via 美聯社)
烏克蘭第一夫人歐倫娜（右2）18日前往英國國會大廈西敏宮的西敏廳瞻仰女王靈柩，她一身黑衣，神情肅穆哀戚。(Joe Giddens/Pool Photo via 美聯社)
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（中央社倫敦18日綜合外電報導）烏克蘭第一夫人歐倫娜‧澤倫斯基今天在倫敦瞻仰英國女王伊麗莎白二世（Queen Elizabeth II）的靈柩時，情緒似乎相當激動，她稍後與王儲威廉的妻子凱特碰面。

綜合法新社和路透社報導，這是自2月俄羅斯入侵烏克蘭以來，烏克蘭總統澤倫斯基（Volodymyr Zelenskyy）的夫人首度造訪英國。

歐倫娜‧澤倫斯基（Olena Zelenska）在烏克蘭總理什米加爾（Denys Shmygal）和烏國駐英大使普萊斯塔可（Vadym Prystaiko）陪同下，前往英國國會大廈西敏宮的西敏廳（Westminster Hall）瞻仰女王靈柩，她一身黑衣，神情肅穆哀戚。

歐倫娜‧澤倫斯基稍後在白金漢宮（Buckingham Palace）與威爾斯王妃（Princess of Wales）凱特碰面，兩人坐在淺咖啡色與白色相間的格紋扶手椅上談話。

烏克蘭第一夫人歐倫娜（右）18日在倫敦瞻仰英國女王伊麗莎白二世的靈柩，她稍後與王儲威廉的妻子凱特（左）碰面。（Kirsty O
烏克蘭第一夫人歐倫娜（右）18日在倫敦瞻仰英國女王伊麗莎白二世的靈柩，她稍後與王儲威廉的妻子凱特（左）碰面。（Kirsty O'Connor/Pool via 路透社）

英國明天將舉行逾半世紀以來首場國葬，歐倫娜‧澤倫斯基將代表烏克蘭，與英國王室成員及全球上百名元首一同在倫敦西敏寺（Westminster Abbey）參加女王葬禮。

鑑於俄羅斯入侵烏克蘭，英國政府選擇不邀請俄羅斯總統蒲亭（Vladimir Putin）或俄國大使參加女王的葬禮，讓莫斯科當局大為不滿。

在澤倫斯基堅守飽受戰爭蹂躪的烏克蘭之際，歐倫娜‧澤倫斯基四處遊走，敦促基輔的盟友幫助烏克蘭武裝部隊取得武器裝備。

她本週造訪位於法國史特拉斯堡（Strasbourg）的歐洲議會時，受到議員起立熱烈鼓掌；此外，她7月訪問美國時，也向國會議員發表演說。

澤倫斯基夫婦2020年正式訪問英國時，也曾與威廉和凱特碰面，威凱當時的身分是劍橋公爵與夫人（The Duke and Duchess of Cambridge）。

威廉夫婦2月發表聲明譴責戰爭時提到：「2020年10月，我們有幸會見澤倫斯基總統和其夫人，從中了解他們對烏克蘭的未來抱持希望與樂觀的態度。今天，我們和（澤倫斯基）總統和所有烏克蘭人民站在一起，他們正勇敢地為未來而戰。」（譯者：劉文瑜/核稿：陳昱婷）1110919

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