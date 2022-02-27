英王室罕見評論政治 威廉夫婦：力挺烏克蘭民眾

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（中央社倫敦26日綜合外電報導）英國威廉王子（Prince William）和妻子凱特（Kate）今天表示，烏克蘭英勇對抗俄羅斯侵略之際，他們與烏國人民站在一起。這是英國王室罕見對政治議題公開發表意見。

威廉和凱特在社群網站推特（Twitter）表示：「2020年10月，我們有幸會見（烏克蘭）總統澤倫斯基（Volodymyr Zelensky）與第一夫人，了解他們對烏克蘭未來的樂觀態度和希望。」

「今天，當烏克蘭英勇為未來奮戰時，我們和澤倫斯基總統與烏國全體民眾站在一起。」

路透社報導，英國王室因恪守憲政規範維持政治中立，並不常對重大政治議題發表意見。

而已卸下王室職責、移居美國加州洛杉磯的哈利王子（Prince Harry）和妻子梅根（Meghan），則在他們的網站上說，他們力挺烏克蘭人民抵抗（俄羅斯）違反國際和人道法的舉動。

白金漢宮（Buckingham Palace）今天也表示，女王伊麗莎白二世已接受外交大臣特拉斯（Liz Truss）的建議，將原訂3月2日在溫莎城堡（Windsor Castle）接見駐英外交使節一事延期。（譯者：紀錦玲/核稿：蔡佳敏）1110227