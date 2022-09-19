女王國葬即將舉行 英國和世界準備做最後告別

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（中央社倫敦19日綜合外電報導）英國上下、世界領袖和全球各地王室成員今天將在西敏寺舉行的隆重國葬中，向象徵一個偉大時代逝去的已故英國女王伊麗莎白二世（Queen Elizabeth）告別。

路透社報導，上午6時30分（台灣時間下午1時30分），停放在倫敦西敏廳（Westminster Hall）的女王靈柩正式停止讓民眾瞻仰哀悼。4天來，數十萬人大排長龍向這位英國在位時間最久的君主致敬。

排隊民眾就跟美國總統拜登（Joe Biden）在內的全球許許多多人一樣，希望對這位在位長達70年的英國君主表達誠摯哀悼。

拜登說：「你們有幸有她在位70年；我們都感到榮幸。」

上午11時（台灣時間下午6時）前不久，覆蓋著蘇格蘭皇家旗（Royal Standard of Scotland）的女王橡木靈柩將被護送放置在百年歷史的火砲車架上，由皇家海軍護送移駐西敏寺（Westminster Abbey）舉行國葬。

在這場葬禮的2000名政要貴賓中，約有500名世界領袖，當中包括美國總統拜登、日本天皇德仁、南非總統拉瑪佛沙（Cyril Ramaphosa）和庫克群島總理布朗（Mark Brown）等人。

女王的曾孫9歲的喬治王子（Prince George）和7歲的夏洛特公主（Princess Charlotte），他們分別是王儲威廉王子（Prince William）的長子和長女，也將參加國葬儀式。

英王查爾斯三世（King Charles III）在聲明中說：「過去10天，我和妻子從國內和世界各地收到許多慰問和支持的訊息，我們深為感動。」

「我們都準備好做最後的告別，我只想藉此機會感謝所有人，在這個悲傷時刻給予我家人和我本人支持和安慰。」（譯者：劉淑琴/核稿：嚴思祺）1110919