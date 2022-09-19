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英女王靈柩離開國會 移往西敏寺舉行國葬

2022/9/19 18:06（9/19 18:38 更新）
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英國女王靈柩被移往西敏寺。（路透社）
英國女王靈柩被移往西敏寺。（路透社）
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（中央社倫敦19日綜合外電報導）英國女王伊麗莎白二世（Queen Elizabeth II）的靈柩今天從國會西敏廳移往西敏寺，在全世界重要領袖的見證下舉行隆重國葬。

英國廣播公司（BBC）直播報導，在當地時間上午10時34分左右，英王查爾斯三世（King Charles III）的車隊沿著林蔭大道（The Mall）、皇家騎兵校閱場（Horse Guards Parade）抵達國會，他的兩個兒子威廉王子與哈利王子也與他同行。

在當地時間上午10時44分，女王橡木靈柩被護送放置在百年歷史的火砲車架上，由皇家海軍護送移駐西敏寺（Westminster Abbey）舉行國葬，王室成員都在靈柩後方步行跟隨。

可以看到包括查爾斯三世、安妮公主，以及安德魯和愛德華王子，女王的4名子女都來送母親最後一程。

在西敏寺舉行的葬禮有約2000名政要貴賓出席，當中約有500名世界領袖，當中包括美國總統拜登、日皇德仁、南非總統拉瑪佛沙（Cyril Ramaphosa）和庫克群島總理布朗（Mark Brown）等人。

多名英國前任首相也抵達西敏寺，包括剛卸任的強生（Boris Johnson），以及前首相梅伊（Theresa May）、布朗（Gordon Brown）、布萊爾（Tony Blair）等人。

英女王伊麗莎白二世的國葬將透過電視直播，預料全球將有數以百萬人觀看，這也是英國君主的葬禮史上首次透過電視直播。（譯者：戴雅真/核稿：楊昭彥）1110919

英王查爾斯三世朝女王伊麗莎白二世靈柩敬禮。（美聯社）
英王查爾斯三世朝女王伊麗莎白二世靈柩敬禮。（美聯社）
英王查爾斯三世（左）、王后卡蜜拉（左2）出席女王國葬儀式。（圖取自The Royal Family YouTube頻道網頁youtube.com）
英王查爾斯三世（左）、王后卡蜜拉（左2）出席女王國葬儀式。（圖取自The Royal Family YouTube頻道網頁youtube.com）
威廉王子（前左3）、喬治王子（前左2）、凱特王妃（前左）出席英國女王國葬儀式。（圖取自The Royal Family YouTube頻道網頁youtube.com）
威廉王子（前左3）、喬治王子（前左2）、凱特王妃（前左）出席英國女王國葬儀式。（圖取自The Royal Family YouTube頻道網頁youtube.com）
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