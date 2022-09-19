美媒：英方大轉變 准許中代表團瞻仰女王靈柩

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（中央社台北19日電）中國國家副主席王岐山抵達英國將出席英國女王伊麗莎白二世國葬，原先英方禁止中國代表團前往瞻仰女王靈柩，但美媒最新報導，英方態度180度大轉變，王岐山已前往瞻仰女王靈柩。

美國之音今天報導，先前中方代表團因為英國國會議員被北京制裁而遭禁止瞻仰英女王靈柩，但9月18日情況出現180度轉變，王岐山獲得英國準許，瞻仰女王靈柩。

報導表示，王岐山在女王伊麗莎白二世國葬前一天，到英國倫敦國會西敏廳（Westminster Hall）瞻仰靈柩。

王岐山作為中國國家主席習近平的特別代表，在18日抵達倫敦，並在英國時間傍晚出現在西敏廳。他身穿黑色衣服，戴著印有中國國旗的口罩 ，同行的還有3名中國官員。

美國新聞網站Politico日前披露，由於中國對英國國會5名下議院議員、2名上議院議員實施制裁，下議院議長霍伊爾（Lindsay Hoyle）拒絕讓中國政府代表團進入西敏廳。

但隨後英國國會表示，世界各國領袖或其代表若獲邀出席國葬，都可以參加瞻仰靈柩。

對此，遭北京制裁的議員、前保守黨黨魁史密斯（Iain Duncan Smith） 指控英國建制派施壓。他說，取得最終勝利的是中國共產黨，一個暴力、獨裁及反人權的組織，而我們又再次給他們一次勝利。

但霍伊爾則否認被施壓，他說，他的立場並沒有改變，即是英國國會不歡迎中方代表團。

中國外交部先前則說，「伊麗莎白二世女王國葬是英國的重要活動，外國代表團應英方邀請出席活動，是對已故女王的尊敬和對英國的重視。英方作為主人理應秉持外交禮節和待客之道」。 （編輯：唐佩君/吳柏緯）1110919