「最後崗位」響起英國女王國葬儀式落幕 全英默哀2分鐘

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（中央社倫敦19日綜合外電報導）英國女王伊麗莎白二世今天在西敏寺舉行隆重國葬。她1947年在西敏寺成婚，1953年在西敏寺舉行加冕儀式，最後也在這裡向大眾告別，象徵一個時代的落幕。

英國當地時間上午10時44分，女王橡木靈柩被護送放置在百年歷史的火砲車架上，由皇家海軍護送移駐西敏寺（Westminster Abbey）舉行國葬，王室成員都在靈柩後方步行跟隨。

可以看到包括國王查爾斯三世、安妮公主，以及安德魯和愛德華王子，女王的4名子女都來送母親最後一程。

女王靈柩覆蓋著皇家旗（Royal Standard），是英國君主在英國、王室屬地和英國海外領土作為元首的象徵旗幟。靈柩上擺放著帝國王冠（Imperial State Crown）、十字聖球和權杖。

英國今天為紀念英女王放假一天，成千上萬民眾在女王葬禮儀式路線周邊徹夜等候，各大公園也擠滿人潮，要向服務英國數十載的君主道別。

當儀式開始時，海德公園（Hyde Park）裡過去數小時的閒聊聲徹底安靜，民眾站著觀看大螢幕，目送靈柩進入西敏寺，或從音響聆聽葬禮轉播。

影片來源：BBC

英國女王伊麗莎白二世靈柩被抬進西敏寺，舉行國葬儀式。（Ben Stansall/Pool via 美聯社）

葬禮由西敏寺座堂主任牧師大衛．霍伊爾（David Hoyle）主持，英國坎特布里大主教威爾比（Justin Welby）講道與主持託付禮（commendation）。

大英國協秘書長史考蘭德（Patricia Scotland）和英國首相特拉斯（Liz Truss）領導讀經。最後由主任牧師大衛．霍伊爾宣告祝福。

坎特布里大主教威爾比讚揚英國女王伊麗莎白二世對英國和大英國協（Commonwealth）的責任和服務。

他在講道時說：「能以愛心服事的人在各行各業都很少見。能以愛心服事的領導者更是罕見。但在任何情況下，那些服事的人會被愛戴、被記住，那些執著於權力和特權的人則會被遺忘。」

威爾比又說：「我們要特別為她的家人祈禱，在葬禮上，這個家庭與每個家庭一樣悲痛－最近世界各地有許多家庭失去親人－但這個家庭卻在最耀眼的聚光燈下經歷這一切」。

伊麗莎白二世女王還是公主時1947年與丈夫菲立普．蒙巴頓（Philip Mountbatten）婚禮上的聖歌，也在女王的葬禮上演唱。

這首聖歌出自詩篇第23篇，「主是我牧者，我必不缺乏」。其中最知名的句子是：「我雖然行過死蔭的幽谷，也不怕遭害，因為你與我同在；你的杖、你的竿，都安慰我。」

「王室禁衛騎兵團」（Household Cavalry）奏起輓歌「最後崗位」（The Last Post）後，西敏寺和全英國進行2分鐘默哀，隨後唱國歌並吹奏風笛，然後宣告儀式結束。

女王靈柩將轉往倫敦近郊溫莎城堡（Windsor Castle），安葬於聖喬治教堂（St. George's Chapel），長眠於夫婿菲立普親王（Prince Philip）身旁。（譯者：戴雅真/核稿：林治平）1110919

英王查爾斯三世（左）、王后卡蜜拉（左2）出席女王國葬儀式。（圖取自The Royal Family YouTube頻道網頁youtube.com）

威廉王子（前左3起）、喬治王子、凱特王妃出席英國女王國葬儀式。（圖取自The Royal Family YouTube頻道網頁youtube.com）

8位士兵抬著英國女王靈柩，準備移到砲架上。（圖取自The Royal Family YouTube頻道網頁youtube.com）

英國女王國葬儀式結束，靈柩繞行倫敦市中心。（圖取自The Royal Family YouTube頻道網頁youtube.com）

英國女王國葬儀式結束，靈柩繞行倫敦市中心，民眾在街道兩旁送行。（圖取自The Royal Family YouTube頻道網頁youtube.com）