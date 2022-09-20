英女王葬禮首公開斷杖儀式 象徵伊麗莎白二世時代結束

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（中央社溫莎19日綜合外電報導）英國女王伊麗莎白二世（Queen Elizabeth II）今天安葬在溫莎城堡聖喬治教堂（St George's Chapel），典禮上的斷杖儀式成為焦點，象徵女王統治時代結束。

●斷杖儀式首度現於世人眼前

英國「衛報」（The Guardian）報導，斷杖儀式上一次舉行是在女王的父親國王喬治六世（King George VI）1952年的葬禮上。這個儀式先前從未廣為世人所見，今天是全球首度見證。

報導說，王室葬禮上的這把權杖與著名文學作品亞瑟王傳奇中的巫師「梅林」（Merlin）無關，也與哈利波特（Harry Potter）系列小說中更現代的巫師無關，實際上是王室事務最高階官員宮務大臣（Lord Chamberlain）的象徵。

這把細細的白杖起源於昔日宮務大臣用來告誡王宮裡的人，如果他們太喧鬧或不尊重，宮務大臣就會以此輕敲他們以示警告。

今天在葬禮上負責斷杖的宮務大臣是派克勳爵（Lord Andrew Parker）。他在眾人面前將杖折斷，放置在女王靈柩上，隨著靈柩緩緩放入皇家墓穴（Royal Vault）。

派克勳爵自2021年4月1日起擔任宮務大臣，負責組織婚禮、葬禮和國是訪問等禮儀活動。他是女王在位期間任命的第8位、也是最後一位宮務大臣。

斷杖也象徵他為女王的服務正式結束。新國王查爾斯三世（King Charles III）之後將任命自己的宮務大臣。

●全球最後送別

法新社報導，今天稍早，英國人民在世界領袖齊聚的歷史性國葬典禮上向女王告別。女王靈柩從倫敦西敏寺（Westminster Abbey）移靈至威靈頓拱門（Wellington Arch），搭靈車前往最後安息地溫莎（Windsor），沿途有成千上萬民眾夾道送別。

大批群眾今天聚集倫敦見證歷史性時刻。女王靈柩從14日起就停放在國會大廈西敏廳（Westminster Hall）供民眾瞻仰，儀隊今天慢慢將靈柩移至砲車上。女王靈柩覆蓋著皇家旗（Royal Standard），是英國君主在英國、王室屬地和英國海外領土作為元首的象徵旗幟。靈柩上擺放著帝國王冠（Imperial State Crown）、十字聖球和權杖。

在管樂和鼓的演奏下，142名皇家海軍人員將砲車護送到西敏寺。

英國女王靈柩被移至皇家海軍砲架上，由142名海軍人員從英國倫敦國會西敏廳送到西敏寺。（Stefan Rousseau/Pool Photo via美聯社）

這座擁有千年歷史的教堂每隔1分鐘敲鐘1次，共敲96次，象徵女王在世96年。國葬儀式在上午11時（台灣時間19日晚間6時）展開。

英國坎特布里大主教威爾比（Justin Welby）在儀式中布道，讚揚女王對英國和整個大英國協的職責和奉獻。

他向在場的美國總統拜登和日皇德仁等2000名賓客說：「熱心服務的人在各行各業都很少見，熱心服務的領袖更是如此。」

國葬儀式結束後，女王靈柩離開西敏寺，隨著送葬隊伍抵達威靈頓拱門，由靈車送至倫敦以西的溫莎城堡（Windsor Castle）。

沿途人山人海，民眾紛紛高舉手機拍下隊伍經過的一刻，還有人散落鮮花。

王室官方網站說，稍晚溫莎教長（Dean of Windsor）在溫莎城堡的國王喬治六世紀念禮拜堂（King George VI Memorial Chapel）主持私人葬禮。

聲明說：「女王與愛丁堡公爵（Duke of Edinburgh）葬在一起。」愛丁堡公爵是去年過世的女王夫婿菲立普親王（Prince Philip）。

●君主制再成焦點

路透社報導，來自約200個國家和地區的世界領袖和政要當中，有些人公開相互敵視，但他們在女王國葬典禮上短暫放下恩怨，共同默哀兩分鐘以表敬意。

現場沒有腳步聲，也幾乎沒有出現咳嗽聲。

伊麗莎白二世過世，仍是15個大英國協王國的女王，但其中一些國家，例如牙買加和巴哈馬曾表態希望加入巴貝多行列，成為共和國。巴貝多去年正式宣布成為全球最新一個共和國，並在當時的英國王儲查爾斯觀禮下，移除英國女王伊麗莎白二世為巴貝多國家元首的身分。

對於這些王國的領導人來說，今天的葬禮很可能不僅代表向伊麗莎白二世告別，也代表向君主制說再見。（譯者：盧映孜/核稿：張曉雯）1110920