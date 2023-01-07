「星期三」創紀錄又掀模仿潮 Netflix續訂第2季

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

影片來源：Netflix Asia

（中央社記者王心妤台北7日電）Netflix影集「星期三」改編經典作品「阿達一族」故事，以原作女兒星期三阿達為主角，第一季上架後就引起多國影迷討論，連劇中跳舞片段也掀起模仿潮，Netflix今天宣布續訂第2季。

Netflix提供的資料表示，「星期三」上架28天，全球觀看時數就達12.37億次，共有1.82億個家庭看過此影集，也是繼「怪奇物語」第4季和「魷魚遊戲」後第3部創下紀錄，成為Netflix全球排行榜英語影集排行榜史上最受歡迎影集第2名。

「星期三」也二度打破Netflix英語影集單週觀影時數最高的紀錄，第一週以全球3.41億個觀影小時刷新紀錄登上第一名，隔週也以超過4.11億個小時的驚人數字再創新高，連續6週的每週觀賞時數都破億。演員珍娜奧蒂嘉飾演的星期三跳舞片段也成為網路迷因，掀起一陣模仿潮。

影集製作團隊艾爾弗高夫（Alfred Gough）與邁爾斯米勒（Miles Millar）日前接受訪問時表示，很開心藉由影集串連起世界各地的觀眾，期待第2季持續探索「奈洛學院」的古怪世界。珍娜奧蒂嘉（Jenna Marie Ortega）表示，「星期三是個會堅持自己立場的人，她不想取悅任何人，而我曾經是個凡事都想討好他人的人，所以我真的很佩服她。」（編輯：屈享平）1120107