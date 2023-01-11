王柏傑「生死困局」哭戲卡關 靠李銘忠擁抱解套

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演員王柏傑（圖）在影集「台灣犯罪故事」單元劇「生死困局」飾演追查滅門血案的犀利記者，和死刑犯李銘忠相互鬥智。（Disney+提供）中央社記者葉冠吟傳真 112年1月11日

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（中央社記者葉冠吟台北11日電）王柏傑在影集「台灣犯罪故事」單元劇「生死困局」飾演追查滅門血案的記者，和死刑犯李銘忠相互鬥智。王柏傑表示，有一場戲怎麼哭都哭不出來，最後是靠著李銘忠擁抱才掉淚的。

王柏傑在「生死困局」深入監獄探訪死刑犯李銘忠，在兩人相互鬥智下將滅門血案的真相公諸於世，對戲充滿激烈火花。李銘忠透露，他所飾演的死刑犯「沈昌戎」，原本已放棄所有、只等待行刑，因王柏傑的出現讓他有了贖罪的機會。

王柏傑也分享，有一場重頭戲，因氣力用盡，怎麼樣也哭不出來，李銘忠看到就跑過來抱著他道歉：「對不起是我演不好，我害你一直重來。」當下王柏傑便情緒崩潰、瞬間大哭，導演洪子烜也趁機開拍錄下這一刻。

兩人瞬間從相互攻防的對手，化身為CP感十足的好兄弟，後來王柏傑也趁機對李銘忠深情喊話：「銘忠哥我愛你，如果不是你，我無法想像我怎麼有辦法完成這部戲。」

「生死困局」中除了2名主演充滿情緒張力的對手戲，還有徐亨、鄭志偉、陳家逵、張再興等實力派演員助陣，尤其是飾演李銘忠獄友的資深演員徐亨，平常私下相當嚴肅，一上戲就讓李銘忠哭笑不得：「徐亨大哥每次表演台詞都跟劇本不一樣，但也激發我很多即興演出，我憋笑憋得很辛苦！」

「生死困局」全劇3集將於今天上線串流平台Disney+ 。（編輯：張芷瑄）1120111