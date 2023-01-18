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宋慧喬再次復仇回歸 「黑暗榮耀2」3月上線

2023/1/18 16:05
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（中央社記者葉冠吟台北18日電）去年底由韓國女星宋慧喬主演、掀起復仇浪潮的韓劇「黑暗榮耀」，短短8集、快狠準的劇情節奏，讓粉絲欲罷不能，今天Netflix宣布第2季將於3月10日上線，一解各國粉絲懸念。

「黑暗榮耀」由韓劇「秘密森林」導演安吉鎬執導、韓劇「太陽的後裔」編劇金銀淑執筆，描述一個因經歷校園霸凌而身心支離破碎的女人，她用盡畢生精力策劃縝密的復仇行動，任誰也無法倖免。

這部劇上線後也創下好成績，連續3週Netflix Top10 全球非英語影集排行榜稱霸前3名，累積觀看時數突破1億4800萬小時，獲得台灣、韓國、日本、印尼等8個國家市場排行冠軍。

第2季將繼續以冷酷角度，講述以朴涎鎭（林知衍飾）為首的校園惡霸，一個個掉入文同珢（宋慧喬飾）的陷阱而痛苦萬分。Netflix今天釋出最新劇照，並寫下：「3月10日，美麗而絕望的復仇再次開始的日子。」

畫面中宋慧喬蒼白的臉哀傷地望向遠方，李到晛則為了宋慧喬的復仇計畫進而與鄭星一下棋對決，霸凌者之一的朴成焄臉上有傷、表情驚恐，廉惠蘭則淚擁滿臉是傷的女兒，甚至還有一張背景是喪禮靈堂劇照，讓粉絲瘋狂猜測劇情走向。

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編劇金銀淑充滿信心地表示，「如果看了第1部沒看第2部的話絕對會受不了，最痛快火辣的劇情都會集中在第2部。」導演安吉鎬透露，「文同珢與朴涎鎭的爭鬥正式開始，加害者受到懲罰的故事將會更生動，讓人目不轉睛，所有的誘餌都會回收。」

Netflix也公布多組備受期待的影集續作將在今年重返螢幕，包括揭開韓國兵役黑暗內幕的「D.P：逃兵追緝令」第2季將於今年第3季回歸，由第1季班底丁海寅、具教煥、孫錫求等人帶著觀眾繼續緝拿逃兵；韓國怪物類影集Sweet Home第2季也將帶著更宏大的世界觀和故事，於今年第4季上線。（編輯：張雅淨）1120118

#宋慧喬
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宋慧喬
宋慧喬「黑暗榮耀」年底暗黑回歸 懲罰霸凌者
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