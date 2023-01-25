串流戰局丕變 訂戶成長趨緩獲利變王道

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（中央社記者尹俊傑紐約24日專電）過去幾年，以Netflix為首的影音串流方興未艾，但隨著疫後娛樂選擇增加、訂戶成長趨緩，相關股票紛紛落難。如今追逐利潤成為王道，漲價或看片時穿插廣告勢不可擋。

去年11月，娛樂業巨擘迪士尼（Disney）人事大地震，董事會閃電撤換執行長包正博（Bob Chapek），由前董事長兼執行長艾格（Robert Iger）接棒。一般認為，這與迪士尼前一季受Disney+等串流事業虧損嚴重而業績欠佳關係密切。

不久之前，Netflix為增加營收，在美國推出每月6.99美元（約新台幣215元）的含廣告低價方案，且計劃在更多地區限制訂戶分享密碼。即使如此，Netflix去年市值仍蒸發一半，與COVID-19（2019冠狀病毒疾病）大流行初期有天壤之別。

影音串流市場百家爭鳴，物價飛漲壓縮民眾荷包，產製優質內容吸引訂戶的代價不菲，娛樂業者紛紛陷入困境。

以2019年11月推出的Disney+為例，迪士尼憑藉自家動畫、漫威（Marvel）超級英雄及「星際大戰」（Star Wars）系列的魅力迅速吸引訂戶，上線3年內訂戶數量超過1.64億。若加進隸屬迪士尼的ESPN+、Hulu，迪士尼影音串流訂戶數已超越開拓這塊市場的Netflix。

但過去一年，Netflix、迪士尼的ESPN+與Hulu、派拉蒙（Paramount）旗下的Paramount+等影音串流訂戶成長趨緩，以往分析財報著重訂戶變化的華爾街法人開始將焦點轉向獲利數字。

包正博遭撤換前，迪士尼公布前一季Disney+新增1210萬名訂戶，優於市場預期。但串流事業單季虧損近15億美元，令主題樂園等其他事業亮麗業績失色，隔天迪士尼股價暴跌13%。

上個會計年度，迪士尼串流事業虧損逾40億美元；Disney+同期新增超過4600萬名訂戶，成長率達40%，遠高於Netflix的4%。但不計代價追求訂戶有違投資人期待，最終造成包正博走人，重出江湖的艾格必須另覓接班人，並制定策略讓迪士尼擺脫困境。

去年12月，Disney+跟進Netflix在美國推出含廣告版本，每月要價7.99美元（約新台幣245元）。原本相同價格可不受廣告干擾，想維持這種體驗的訂戶每月必須多付3美元。

串流服務漲價背後是業者投入鉅資打造專屬內容，亞馬遜（Amazon.com）Prime Video的「魔戒：力量之戒」（The Lord of the Rings: The Rings of Power）、華納兄弟探索（Warner Bros. Discovery）旗下HBO Max的「龍族前傳」（House of the Dragon）、Netflix的「怪奇物語」（Stranger Things）每集製作預算都達2000萬美元以上，拍中低成本電影綽綽有餘。

每個串流平台各有千秋，但訂戶眼球與時間終究有限。特別是COVID-19疫情趨緩後，民眾在外娛樂選擇增加，宅在家追劇的時間減少。加上一年多來通貨膨脹嚴重，老百姓顧及荷包不大可能保留所有串流訂閱，業者盲目砸錢產製內容恐不符合成本效益。

包正博下台前預告迪士尼將削減內容與行銷預算，艾格是否蕭規曹隨尚待觀察。

至少華納兄弟探索執行長札斯拉夫（David Zaslav）承認，不計代價追求訂戶的實驗已結束。他去年11月在法人說明會表示，為訂戶成長花大錢產製內容的策略存有「嚴重缺陷」，獲利能力將取代訂戶數字，成為公司衡量串流事業成功與否的指標。（編輯：高照芬/郭中翰）1120125