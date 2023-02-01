過年追劇潮電信業OTT收視告捷 除夕紅白觀看數破紀錄

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（中央社記者江明晏台北1日電）農曆長假掀起追劇熱潮，帶動電信業OTT收視告捷，遠傳friDay影音全站影片總點閱數成長近4成，台灣大旗下MyVideo直播除夕節目「紅白」收視人數高峰成長2倍創新紀錄。

長達10天的農曆年假掀起追劇熱潮，根據遠傳friDay影音統計，今年春節連假收視總人次較去年農曆年假成長近1成，收視人口不受出遊潮影響，推測民眾可能利用乘車、排隊等零碎時間點播影片。

遠傳friDay影音指出，新春期間全站影片總點閱數年成長近4成；其中以戲劇類和綜藝類表現最佳，雙雙成長逾3成，觀看電視頻道總收視也成長315%；大年初6至初8連假倒數3天是熱門的觀影期。

觀察遠傳friDay影音今年春節收視榜單，戲劇類點閱數成長逾3成，特別是韓劇「財閥家的小兒子」全套完整上架後更帶動一波收視熱潮，穩居戲劇類冠軍。綜藝類點閱數成長逾3成，由韓國綜藝節目Running Man摘下收視冠軍。

台灣大型除夕特別節目「2023超級巨星紅白藝能大賞」今年奪下全國電視收視冠軍，台灣大哥大旗下影音平台MyVideo除夕同步直播收視告捷，除夕當日觀看「紅白」人數高峰較去年成長超過2倍，刷新平台紀錄，而春節期間進站流量也較前週同期成長高達近4成。

除了直播「紅白」外，MyVideo連假期間推出多部影劇與節目，春節期間進站流量較前週同期成長近4成。MyVideo電影館觀看時數較前一週成長64%，冠軍由金球獎影后楊紫瓊主演的「媽的多重宇宙」奪得。

台灣大指出，MyVideo節目館收視人數較去年春節同期成長超過143%，觀看時數更成長超過8成，戲劇館也不遑多讓，不少民眾趁著連假一次追上戲劇進度，帶動戲劇館觀看時數較前週成長9%。（編輯：楊凱翔）1120201