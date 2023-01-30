炎亞綸居「紅白」收視冠軍 (G)I-DLE網友最愛

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（中央社記者葉冠吟台北30日電）除夕特別節目「2023超級巨星紅白藝能大賞」收視出爐，平均收視3.45成全國收視冠軍，最高落點在歌手炎亞綸表演，逾119萬人搶看；韓女團(G)I-DLE則成網路點閱第一。

台視今天公布「2023超級巨星紅白藝能大賞」收視數據，全體平均收視3.45，其中20到34歲女性族群收視衝出5.84，總收視人口為336萬4000人，奪下全國收視冠軍。官方YouTube平台點閱數截至上午10時為止，已累計達303萬人次觀看。

今年「紅白」最高收視落在炎亞綸的唱跳歌曲「多餘的我」、You Got Me，每分鐘收視達5.54（收視人口119萬3000）；收視次高點5.51 （收視人口118萬6000）則為「國民姊夫」EXILE AKRIA及歌手Ella陳嘉樺，贈出新年大禮給粉絲，逗趣互動讓觀眾笑聲連連。

電視第3高收視點5.46（收視人口117萬5000），則是電影「我的婆婆怎麼把OO搞丟了」劇組登上舞台玩遊戲，「國民婆婆」鍾欣凌與成員間笑料不斷。

網路收視部分，台視官方YouTube獲最高點閱觀看次數的前3名影片，第一名為韓國女團(G)I-DLE唱跳3首經典組曲，累計觀看數達85萬次；「國民姐夫」AKIRA和歌手Ella的合作秀排名第2，累計數為29萬；「原子少年」U:NUS表演有15萬次觀看，位居第3。

連續主持「紅白」6年的藝人黃子佼，今天收到收視佳績後分享：「致敬台上台下可敬的戰友，謝謝觀眾關注我們華人除夕最大舞台，始終相信台視14年不停付出，終有回報。」

首次主持大型除夕節目的陳明珠也開心表示：「感謝幕前幕後紅白隊友，以及線上線下粉絲觀眾力挺。讚嘆台視，14年不變給闔家最歡欣的除夕團聚陪伴。祝玉兔迎新，天天開心！」搭檔主持的歌手YELLOW黃宣同樣高興地說：「一切都是天時、地利、人和，謝謝所有工作人員辛勞及觀眾愛戴！兔big 兔strong 兔sweeeet！」（編輯：屈享平）1120130