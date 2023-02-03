Netflix嚴抓非同住用戶共享帳號 台灣尚未實施

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（中央社記者吳家豪台北3日電）不少人使用串流影音平台Netflix採共享帳號方式分擔費用，如今Netflix將嚴抓「寄生帳號」，引起用戶熱議。Netflix台灣公關代表今天透過電子郵件郵件回覆中央社記者詢問表示，限制共享帳號的機制台灣目前還沒實施。

不過，Netflix台灣公關代表強調，今年第1季會持續推動限制共享帳號機制。

Netflix付費方案分為基本、標準、高級3種，其中標準方案可同時在2台裝置上觀賞，高級方案可同時支援4台裝置，以往不少用戶為了分擔月費，會採取共享帳號方式，由不同人使用同一組帳號密碼登入Netflix。

隨著Disney+等更多競爭對手加入戰局，OTT串流影音業者投入內容製作的成本也越來越高，Netflix大舉「燒錢」的同時，卻發現用戶成長速度放緩，只好尋求其他收入來源。除了推出更低價、但須觀看廣告的訂閱方案，也對以往睜一隻眼、閉一隻眼的寄生帳號「開鍘」。

Netflix已在官網強調，Netflix帳戶可讓居住在同一戶的人使用，未同住者必須使用自己的帳戶。如果有人使用不屬於同住者的裝置登入帳戶，Netflix可能會請主要帳戶擁有者先驗證裝置，才能繼續觀賞。

如果要驗證裝置，Netflix會將連結傳送到主要帳戶擁有者的電子郵件地址或手機號碼，此連結會開啟具有4位數驗證碼的頁面，必須在15分鐘內於需要驗證的裝置上輸入驗證碼，成功登入後就可以觀賞Netflix。（編輯：林淑媛）1120203