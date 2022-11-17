Netflix新功能可一鍵踢出遠端裝置 提升帳戶掌控權
2022/11/17 09:30（11/17 09:59 更新）
Netflix宣布推出「管理存取權與裝置」新功能，帳戶持有人能從遠端一鍵踢掉曾在旅館或朋友家收看Netflix、但忘記登出的特定裝置。（圖取自Pixabay圖庫）
（中央社記者吳家豪台北17日電）串流影音平台Netflix宣布推出「管理存取權與裝置」新功能，從帳戶設定即可查看近期使用帳戶串流的所有裝置，帳戶持有人能從遠端一鍵踢掉曾在旅館或朋友家收看Netflix、但忘記登出的特定裝置。
Netflix在官網發文說明，許多會員在節慶期間四處旅行，拜訪親朋好友，從旅館或好友家中登入自己的Netflix帳戶，不過很多人觀賞完畢後卻忘了登出。
即日起只要前往Netflix帳戶設定，選擇「管理存取權與裝置」，就能查看最近使用帳戶的所有裝置、使用者名稱、上次觀賞日期及使用地點，一鍵登出不熟悉的裝置，保障自己的帳戶安全。
今年第1季Netflix發生10多年來首次嚴重流失訂戶的窘境，為了增加收入，Netflix把矛頭指向共享帳號的使用者，最初在哥斯大黎加、智利與秘魯等3國試行，訂戶最多可在帳號下添加2個額外成員，並每月分別額外支付2.99美元（約新台幣93元）、2380智利披索和7.9秘魯新索爾。
在今年10月發給股東的信中，Netflix宣布將自2023年初正式開始針對帳號共享行為收取費用，讓訂戶為與非同住用戶共享帳號支付額外費用。（編輯：張均懋）1111117
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