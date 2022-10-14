Netflix廣告版方案每月便宜近百元 美日韓等國11月上架

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（中央社舊金山13日綜合外電報導）影音串流平台Netflix今天表示，將在11月於全球十多個國家推出廣告版訂閱方案。Netflix近來成長停滯，正努力試圖提振。

法新社報導，Netflix今年第2季流失97萬名訂戶，且獲利停滯。儘管即將推出廣告版方案的消息，帶動Netflix股價微幅上升，但相比去年同期，股價仍已巨幅下滑63%。

Netflix營運長皮特斯（Greg Peters）在簡報會表示，新推出的「有廣告基本方案」（Basic with Ads）在美國的月費為6.99美元（約新台幣223元），比起原本無廣告的基本方案便宜3美元（約新台幣95元）。

皮特斯說，「（新方案推出的）時機點很棒，因為我們真的處於娛樂產業的關鍵時刻，處於產業進化的關頭。」

「現在串流平台占美國整體電視觀看比例，已經超越無線電視和有線電視。」

這是Netflix首次推出廣告版訂閱方案，將在澳洲、巴西、英國、加拿大、法國、德國、義大利、日本、韓國、墨西哥、西班牙和美國上架。每一則廣告時長在15秒至30秒之間。

皮特斯表示：「我們計劃插入廣告量非常低，平均每小時不會超過4至5分鐘，而且有很嚴格的頻率限制，因此訂戶不會反覆看到同一則廣告。」

Netflix剛推出時完全不插入廣告，但此後市場競爭愈來愈激烈，客戶也受通貨膨脹影響退訂。

Netflix和競爭對手Disney+相繼打算推出較便宜的廣告版方案，希望藉此吞食傳統電視頻道的利潤。Disney+預料也將在近期推出廣告版方案。

Netflix全球廣告業務總裁高曼（Jeremi Gorman）在簡報時表示，新方案的所有廣告版面幾乎都已售出。

Netflix的主管還說，廣告商可以針對訂戶居住的國家、訂閱節目的類型或是當時主打節目等因素，來鎖定投放對象。

高曼並表示，Netflix不會接受政治廣告，也不會接受促銷香菸、槍枝、煙火及「任何看來像是教人快速致富騙局」的廣告。

廣告商可以選擇避開出現色情、裸露或暴力畫面的節目，Netflix也與尼爾森公司（Nielsen）及廣告流量驗證公司合作，以提供數據讓廣告商得知訊息傳達給觀眾的效益。

皮特斯表示，Netflix了解推出新方案可能會讓訂戶改選月費較低的方案，但損失預期可由廣告營收以整體訂戶數增加來彌補。（譯者：戴雅真/核稿：張正芊）1111014