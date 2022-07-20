Netflix新規「住家外有時間限制」抓共享帳號 目前不擴及台灣

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Netflix將從8月22日起在阿根廷等5國測試新規定，若在住家以外地點用電視收看，會有時間限制。（圖取自Pixabay圖庫）

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（中央社記者吳家豪台北20日電）Netflix將從8月22日起在阿根廷等5國測試新規定，若在住家以外地點用電視收看，會有時間限制，除非付2.99美元（約新台幣90元）新增地點，被外界視為整頓「共享帳號」。Netflix今天告訴中央社記者，相關測試目前不會擴及台灣市場。

Netflix原本預期第2季將減少200萬訂戶，但根據19日公布的財報，第2季僅流失97萬名付費客戶，沒有預期嚴重，帶動股價在盤後交易上漲8%。Netflix預測第3季將止跌回升，新增100萬訂戶。

因競爭激烈、觀眾緊縮支出等影響，Netflix對共享帳號的使用者不再睜一隻眼、閉一隻眼，今年3月宣布將對分享帳號給非同住者使用的訂戶額外收費，首先在智利、哥斯大黎加與秘魯等3地試行。

如今Netflix再祭新規定，從8月22日開始，阿根廷、薩爾瓦多、瓜地馬拉、宏都拉斯和多明尼加等5國用戶如果在住家以外的地點透過電視登入Netflix，就會被視為「旅行」狀態，系統會詢問用戶是否要額外付費來新增其他「住家」地點，增加1個「住家」費用最多每月2.99美元。

Netflix會根據登入IP位址、裝置ID和帳戶活動等資訊，來判斷用戶是否在住家以外地點使用Netflix。

如果不想額外付費，用戶在住家以外未曾使用過Netflix的地點，每年有2週時間用電視免費收看Netflix。如果在「旅行」期間使用筆記型電腦或行動裝置登入，則不會受到這項限制。（編輯：楊蘭軒）1110720