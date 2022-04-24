Netflix擬推低價廣告訂閱 恐加速有線電視剪線潮

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串流影音龍頭Netflix考慮在未來1到2年推出價格更低但包含廣告的訂閱方案。（圖取自Pixabay圖庫）

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（中央社記者吳家豪台北24日電）串流影音龍頭Netflix逾10年來首度面臨流失用戶危機，考慮在未來1到2年推出價格更低但包含廣告的訂閱方案。

專家分析，Netflix可能吸引大量數位廣告主上門，而且因月費更低，直接衝擊全球電視用戶選擇，恐加速有線電視「剪線潮」；也會打破幾乎由YouTube壟斷數位廣告局面。

Netflix由於在部分國家漲價和退出俄羅斯，加上超過1億家庭共用帳號，今年第1季訂戶流失20萬戶，營收成長遭遇逆風，更可能在截至7月的未來3個月再流失200萬訂戶。Netflix正在拉丁美洲測試為共用帳戶的非同住者支付額外費用，推行到其他國家的機率愈來愈高。

Netflix創辦人暨共同執行長哈斯汀（Reed Hastings）在財報電話會議中透露，未來計劃推出價格更低、支援廣告的訂閱方案，吸引更多對價格敏感的用戶。

新媒體暨影視音發展協會（NMEA）理事長蔡嘉駿告訴中央社記者，Netflix初衷是為了對傳統媒體宣戰，堅持不賣廣告，只收月費，與全世界電視台賴以為生的工具不同，原本Netflix認為廣告是阻礙用戶體驗的主要原因之一。

如今Netflix考慮用較低價的方案賣廣告，蔡嘉駿認為，這代表Netflix將從依靠訂閱收費來賺錢的SVOD（訂閱制隨選視訊服務）模式，跨足到需觀看廣告才能看內容的AVOD（廣告隨選視訊服務）模式，全世界電視台將首當其衝。

蔡嘉駿分析，有線電視主要收入來自訂戶每月收視費用和廣告費，Netflix月費更低，直接衝擊電視用戶選擇，觀眾會加速「剪線潮」。況且OTT影音水準經過這幾年發展，已經被認定比電視頻道更好，可以真正主宰訂戶眼球，廣告主預算很容易轉移到OTT。

另一方面，Netflix是數位娛樂市場規則制定者，只要一開放廣告模式，全世界其他OTT業者都會大量開放，數位廣告市場會變得非常炙手可熱，打破以往幾乎由YouTube壟斷的局面。

蔡嘉駿表示，Netflix放廣告，可能會加速國內OTT平台整併，設法衝高流量，才有機會吸引廣告客戶。否則單一OTT業者流量太小，廣告很難賣，最快方法是公司之間彼此整合。

至於廣告是否會影響使用者體驗，蔡嘉駿認為取決於價格和廣告播放時間點。以YouTube為例，雖然廣告很多，但內容可以免費收看，使用者仍可以接受，端看Netflix支援廣告的訂閱方案價格能降到什麼程度。另一個考量是廣告播出時間能否被預期，否則如果追劇情緒被打斷，觀眾可能會不高興。

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他說，Netflix全球訂戶已經到了接近飽和程度，成長放緩有跡可循，這幾年開始增加多元變現模式，不能只靠月費。除了廣告之外，Netflix近年併購對象以遊戲公司為主，因為遊戲是娛樂產業變現最快的領域，課金力量比電視、電影更快。

不過，蔡嘉駿也坦言，遊戲產業已經太多「山頭」，不像當年進入OTT產業那麼容易。Netflix如果想大舉增加會員數，未來可能要認真考慮進入中國市場。（編輯：林淑媛）1110424