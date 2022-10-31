Netflix打擊帳號共享 2023年初將額外收費

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串流影音平台Netflix宣布，將自2023年初正式開始針對「帳號共享」行為收取費用。（圖取自Pixabay圖庫）

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（中央社華盛頓30日綜合外電報導）串流影音平台Netflix在本月發給股東的信中宣布，將自2023年初正式開始針對「帳號共享」行為收取費用。

時代雜誌（Time）報導，儘管Netflix在3月宣布將推出帳號共享試行計畫後引來強烈反對，該公司日前再度宣布，正推動計畫，讓訂戶為與非同住用戶共享帳號支付額外費用，以期能「由帳號共享行為獲利」。

Netflix表示，共用帳號用戶將可把帳戶個人資料，包含專屬推薦、觀影紀錄、我的片單等，轉移到他們自己的帳號之下；希望繼續與非同住親友分享帳號的訂戶也可以為額外成員支付「子帳戶」費用。

上述帳號共享計畫已於今年稍早在哥斯大黎加、智利與秘魯3地試行。這3國的訂戶最多可在帳號下添加2個額外成員，並每月各分別額外支付2.99美元、2380智利披索和7.9秘魯新索爾。目前Netflix尚未宣布將在其他國家或地區收取多少額外用戶費用。

早在4月發給股東的信中，Netflix就表示，2022年首季公司10多年來首次發生訂戶嚴重流失的窘境後，打擊帳號共享將是未來增加收入的「絕佳機會」。該公司3月時表示，帳號共享造成的收入損失影響了公司「投資優質電視節目和電影」的能力。

此後，在第3季財報中，Netflix宣布增加240萬訂戶，高於上一季預測的100萬。該公司還預測第4季將增加450萬訂戶，因為它即將在11月於全球12個國家首次推出廣告版優惠訂閱方案。

Netflix指出，預計在首波推出廣告版訂閱方案的12個國家或地區，共享帳號者的資料轉移功能將備受歡迎。（譯者：施施/核稿：林治平）1111031