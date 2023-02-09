黑暗榮耀新一季迎復仇 宋慧喬掀韓國學圍棋熱潮[影]

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製作單位公開第2季宋慧喬（上）與林知衍合照海報，寫著「妳那無時無刻都興高采烈的靈魂」。（圖取自instagram.com/netflixkr）

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（中央社記者葉冠吟台北9日電）韓星宋慧喬主演影集「黑暗榮耀」第2季今天釋出全新預告，畫面打出「歡迎來到我的地獄」字幕，象徵曾遭校園霸凌的宋慧喬將展開全面復仇；而影集熱度也意外帶起韓國學圍棋熱潮。

「黑暗榮耀」去年底上線串流平台Netflix後，在全球累積近2億小時觀看時數，更連續5週擠進Netflix全球Top 10非英語影集排行榜。今天製作單位公開第2季宋慧喬與林知衍、李到晛、鄭星一等8人角色合照海報，從宋慧喬對每名演員表情的微妙處理方式，隱晦帶出兩者間的關係。

最新前導預告裡，從學生時期至今不斷霸凌他人的「朴涎鎭」（林知衍飾），大言不慚地對霸凌受害者「文同珢」（宋慧喬飾）說：「我一點都沒錯。」宋慧喬聽到後則露出神秘微笑回應：「一點都沒錯？我該拿妳怎麼辦？」畫面便陸續閃出演員群各種崩潰、瘋狂、負傷、氣憤的樣貌，最終宋慧喬依舊以冷淡的語氣說：「歡迎妳，涎鎭」彷彿預告第2季會有盛大的復仇盛典。

而「黑暗榮耀」第1季上線後，不只收視成績極佳，更引發周邊許多熱門話題。例如宋慧喬在影集裡，不論寫信、自言自語，都會提到霸凌者「涎鎭」的名字，成為2023年初韓國最夯迷因，讓韓國人愛上模仿主角語氣，每一段話裡都會提到「涎鎭」。

除此之外，宋慧喬戲中為了認識霸凌者老公（鄭星一飾）、以利復仇而學圍棋，也意外掀起韓國圍棋熱潮。

據韓國線上購物網站Gmarket指出，「黑暗榮耀」影集上線後至今年1月17日為止，與前一年同期相比，圍棋相關產品銷量增加134%，圍棋相關書籍銷量也增加了67%。而象棋等棋類遊戲的整體銷售量也提高至74%。除了棋具、書籍外，就連棋院也表示最近想來學圍棋的人數明顯增加。

「黑暗榮耀」第2季將於3月10日在Netflix上線。（編輯：陳政偉）1120209

製作單位公開第2季宋慧喬（右）與李到晛合照海報，寫著「原來這個人是我的救贖 」。（圖取自instagram.com/netflixkr）

製作單位公開第2季宋慧喬（右）與廉惠蘭合照海報，寫著「很好，有了夢想 」。（圖取自instagram.com/netflixkr）

製作單位公開第2季宋慧喬（上）與朴成勳合照海報，寫著「那雙痠痛的眼睛」。（圖取自instagram.com/netflixkr）

製作單位公開第2季宋慧喬（右）與鄭星一合照海報，寫著「不喜歡不知道的話，但我現在還是不知道」。（圖取自instagram.com/netflixkr）

製作單位公開第2季宋慧喬（上）與金赫拉合照海報，寫著「妳那雙嘲笑和毀壞他人的手」。（圖取自instagram.com/netflixkr）

製作單位公開第2季宋慧喬（上）與車珠英合照海報，寫著「妳那嘲笑他人不幸的嘴」。（圖取自instagram.com/netflixkr）