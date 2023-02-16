楊紫瓊「西遊ABC」扮觀音 與關繼威再合作

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（中央社記者葉冠吟台北16日電）金球獎影后楊紫瓊與男配角獎得主關繼威繼「媽的多重宇宙」後，將於影集「西遊ABC」再次合作，全劇卡司強大，包含香港男星吳彥祖、金馬影后楊雁雁與台灣新生代演員劉敬。

「西遊ABC」由電影「尚氣」導演德斯汀丹尼爾克雷頓（Destin Daniel Cretton）身兼導演與執行製作，改編自華裔美國作家楊謹倫的人氣漫畫「美生中國人」（American Born Chinese）。

全劇描述華裔美籍男孩「王進」努力在高中校園和家庭移民生活間取得平衡，並在開學第一天認識一名新來的交換生「孫維辰」，意外捲入一場東方神話的諸神之戰，讓他原本充滿挑戰的生活變得更加混亂。

今天Disney+公開幾乎全亞裔陣容的卡司名單，楊紫瓊將飾演「觀音娘娘」、吳彥祖是「孫悟空」，而電影「媽的多重宇宙」演員也在劇中團聚，原飾演楊紫瓊爸爸的吳漢章將扮演「玉皇大帝」、女兒史蒂芬妮許（Stephanie Hsu）則是「石磯娘娘」。

另外，馬來西亞喜劇演員錢信伊、新加坡男星黃經漢、華裔美籍演員歐陽萬成、萊納德吳（Leonard Wu）、柳波等人也參與演出。

而在台灣影集「華燈初上」裡，因扮演林心如兒子備受矚目的新生代演員劉敬，據Disney+先前公布資訊，將飾演楊紫瓊的姪子。

「西遊ABC」預計今年春天在Disney+首播。（編輯：張雅淨）1120216