妻夫木聰當現代怪醫黑傑克 手術室貴到媲美進口車

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由日星妻夫木聰（左）主演的醫療劇「Get Ready！」猶如現代版「怪醫黑傑克」，拯救被醫院放棄的病人，劇中手術室造價逾新台幣2百萬，媲美高級進口車價格。（friDay影音提供）中央社記者葉冠吟傳真 112年2月21日

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（中央社記者葉冠吟台北21日電）日星妻夫木聰與藤原龍也主演的醫療劇Get Ready！猶如現代版「怪醫黑傑克」，拯救被醫院放棄的病人。其中神秘的手術室更造價逾新台幣200萬元，讓妻夫木聰打趣直呼是不是得少拍1集。

Get Ready！描述表面上是甜點師波佐間永介（妻夫木聰飾），還有另一個身分，就是收取高額報酬的無照天才外科醫生。他率領著一支神祕的地下醫療團隊，專為被醫院拒於門外的病患進行手術，人稱「王牌」。成員包含負責與病患交涉的「小丑」（藤原龍也飾）、護理師「皇后」和天才駭客「黑桃」。他們救人標準只有一個，就是「你有值得活下去的價值嗎？」

全劇除了探討人心、人性，當中最引人矚目的莫過於劇中的高科技手術室。造景設計出自導演堤幸彥的要求，他提出希望是「黑色」、「有未來科技感」等要素，讓美術設計絞盡腦汁，打造出重達250公斤、被暱稱為「獨角仙」的豪華手術燈，光是手術室的費用就耗資上千萬日幣（約合新台幣230萬元）。

劇組透露，這組獨角仙手術燈原本要半年才做得出來，連日趕工後，僅花1個月時間，成為日劇史上首度為劇情設計、製作的超大型道具。妻夫木聰透過製作單位分享，當他從美術設計聽到「真的花超多錢」後，還補充吐槽：「都可以買一台高級進口車了」，並心想：「這樣的話，是要少拍1集嗎？」讓藤原龍也開玩笑附和：「那這部就9集作收吧！」

Get Ready！也是隸屬同經紀公司的妻夫木聰與藤原龍也，相隔20多年再度搭戲，上回搭檔已是2002年的電影SABU。妻夫木聰表示，兩人雖常在辦公室見面，也有一起合拍廣告，但睽違數十年才再度在戲劇上合作，真的有一種「久違了」的感覺。Get Ready！於每週一在friDay影音更新。（編輯：李亨山）1120221