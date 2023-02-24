Netflix調降訂閱費用吸引新用戶 逾30國受惠

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（中央社加州聖克拉拉23日綜合外電報導）影視串流服務業者Netflix今天表示，由於公司希望在激烈競爭和消費者支出緊張的情況下保持用戶成長，因此已調降部分國家訂閱費用。

路透社報導，Netflix股價下跌近5%，表現不及大盤，並可能創下2個多月來大跌幅。英國廣播公司（BBC）報導，Netflix已在逾30個國家調降訂閱費用。

過去一年，影視串流業競爭激烈，COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情帶動的繁榮消退，消費者因擔心可能出現衰退而減少開銷，迫使Netflix等公司重新考慮戰略。

根據率先報導此消息的「華爾街日報」（Wall Street Journal），中東、撒哈拉以南非洲、拉丁美洲和亞洲的部分國家都在這次降價行列中。

「華爾街日報」報導，這次降價適用於這些市場中Netflix某些等級的用戶，在某些情況下，降價幅度最多可以達到一半。

隨著美國和加拿大市場飽和，在190多個國家與地區提供服務的Netflix，一直在尋求在較新的國際地區提高市占率。這個月稍早，Netflix制定計畫要打擊共享密碼的「寄生帳號」。

Netflix去年第4季增加約760萬訂戶，在Paramount+和Disney+等競爭對手搶走訂戶下，Netflix 2022年上半年經歷嚴重的訂戶流失情況。（譯者：陳昱婷/核稿：陳正健）1120224