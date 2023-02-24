Netflix證實亞太市場部分降價 不包含台灣

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（中央社記者吳家豪台北24日電）華爾街日報報導，串流影音業者Netflix最近幾週已在30多國調降訂閱費用，試圖吸引更多消費者。Netflix今天向中央社記者表示，亞太地區降價的市場包括印尼、馬來西亞、菲律賓、泰國和越南，並未包含台灣。

Netflix指出，持續致力改善會員的使用體驗，因此更新部分市場費用，讓消費者觀看必看的影視內容時更加划算。

至於全球有哪些市場、總共多少市場降價，Netflix並未說明。

華爾街日報指出，Netflix最近的降價涵蓋中東、非洲、歐洲、拉丁美洲及部分亞洲市場，包括葉門、約旦、利比亞、伊朗、肯亞、克羅埃西亞、斯洛伐克、保加利亞、尼加拉瓜、厄瓜多等，降幅最高達50%。

報導提及，今年1月Netflix高層都還在討論是否漲價，如今卻意外降價，可能有助於在市占率不高的地區吸引新用戶，也凸顯出各家串流影音巨擘仍在摸索哪種價格能兼顧用戶成長及帶來營收。

Netflix去年上半年在與對手激烈競爭中流失訂戶，促使Netflix更認真檢討密碼共享問題，並推出支援廣告的方案。近期Netflix公布打擊平台上共享帳號密碼現象的計畫，先在加拿大、紐西蘭、葡萄牙和西班牙實施，用戶將需要設定主要收看地點，並為額外用戶支付數美元費用。（編輯：張均懋）1120224