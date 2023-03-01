「星期三」影集腳本手稿 藏身提姆波頓展

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（中央社記者王寶兒台北1日電）影集「星期三」於Netflix熱播，集結執導的導演提姆波頓著名作品如「剪刀手愛德華」、「陰間大法師」等手稿與圖稿為「提姆波頓異想世界展」，「星期三」角色圖稿也包含其中，展覽將於5日閉展。

時藝多媒體今天發布新聞稿表示，提姆波頓（Tim Burton）除大導演身分外，更是一名怪奇創作家，他從日常所見所聞發想，並幻化成黑暗但又令人會心一笑的藝術創作，包含「剪刀手愛德華」、「陰間大法師」、「聖誕夜驚魂」及近期討論度非常高的「星期三」等作。

「提姆波頓異想世界展」共規劃10大展區，包含「旅途中的隨想漫談」、「回到過去」、「他、她還是牠？」、「充滿善意的怪物」、「節日奇想」、「怪誕嘉年華」、「電影之路」、「拍立得」、「電影工作事件簿」、「不曾公開的作品」。

分區方式由提姆波頓及其工作室策展團隊安排，不以年份或電影主題區分，而是以提姆波頓對創作內容希望傳達給觀眾的意義作為分類依據。

如「聖誕夜驚魂」中的南瓜王傑克，在「充滿善意的怪物」分區中的作品，是描繪他沮喪徘迴於樹林中時的模樣，而在「節日奇想」分區中的傑克，則是滿臉笑容的享受著聖誕節快樂氛圍。

「電影之路」則是展覽最大展區，展示提姆波頓大型電影作品中的平面和立體創作，從他最早期的作品、1984年的「科學怪犬」到近期的「黑影家族」和「小飛象」等。

時藝多媒體表示，為期132天的「提姆波頓異想世界展」即將畫下句點，喜歡提姆波頓的粉絲可把握時間觀展，而「提姆波頓異想世界展」下一站則將於3月21日於馬來西亞吉隆坡的Pavilion Bukit Jalil展出。

「提姆波頓異想世界展」展於中正紀念堂1展廳展至5日。（編輯：陳政偉）1120301