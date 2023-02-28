越南管理跨境OTT 未落地設辦事處將封鎖

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（中央社記者陳家倫河內28日專電）越南官方表示，跨境OTT串流影音服務業者例如Netflix、愛奇藝等如果沒有在越南當地設立法人機構，將遭到封鎖與制裁。外界解讀，此舉有利越南對影音播放內容進行審查與監管。

網路媒體越南快訊（VnExpress）報導，越南訊息媒體部廣播電視與電子訊息局副局長阮河安（Nguyen Ha Yen）表示：「如果跨境OTT串流影音服務業者在越南沒有設立法人機構，越南訊息媒體部將與電信業者合作封鎖服務。」

路透社日前報導，Netflix預計今年底在越南設立辦公室。

阮河安說，目前越南有5家跨境OTT串流影音服務業者，兩家來自美國，另外三家來自中國。

越南今年起針對傳播媒體祭出新的管理政策，在越南的付費電視服務業者必須要在當地成立代表處，並接受越南有關單位管理。

根據越南訊息媒體部，這項政策是為了確保外國與越南業者的市場公平性。

越南付費電視協會主席陳文蔚（Tran Van Uy）表示：「全球OTT串流影音服務巨頭吸引了大量的廣告，卻不用遵守越南的規定，這對本土業者來說不公平。」

陳文蔚指出，如果不加以管理OTT串流影音服務業者，播放的內容可能會牴觸各種文化、政治、法律規範。許多違反越南相關規定的影音內容不准在本土OTT串流影音服務平台上播出，但Netflix卻照播不誤。

VieON股份公司總經理黃龍水（Huynh Long Thuy）指出，過去5年來，跨境OTT串流影音服務業者直接向越南用戶收費，卻多次播出扭曲越南歷史及違反越南主權的內容。

他還說，直到跨境OTT串流影音服務業者收到越南有關部門要求，才會下架這些內容；然而，同樣的內容如果是由越南的OTT串流影音服務業者所提供，往往會立刻遭受處罰。

根據越南官方統計，OTT串流影音服務業者2022年在越南的營收達1.55兆越南盾（新台幣約20億元），比2017年成長了27.2%。OTT串流影音服務訂戶數量已達550萬，較2017年增加26.2%。（編輯：黃自強）1120228