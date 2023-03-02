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劉亞仁涉吸食4毒品 確定不參演地獄公使續作

2023/3/2 19:37（3/2 19:47 更新）
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韓國演員劉亞仁（圖）毛髮檢測顯示在近1年內可能吸食4種毒品；隨著毒品風波擴大，韓媒報導，劉亞仁已確定不參演Netflix影集地獄公使第2季。（圖取自instagram.com/hongsick）
韓國演員劉亞仁（圖）毛髮檢測顯示在近1年內可能吸食4種毒品；隨著毒品風波擴大，韓媒報導，劉亞仁已確定不參演Netflix影集地獄公使第2季。（圖取自instagram.com/hongsick）
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（中央社記者廖禹揚首爾2日專電）韓國演員劉亞仁涉嫌過度注射俗稱牛奶針的麻醉劑異丙酚遭調查，毛髮檢測顯示劉亞仁在近1年內可能吸食4種毒品；隨著毒品風波擴大，韓媒報導，劉亞仁已確定不參演Netflix影集地獄公使第2季。

據韓國警方消息，首爾警察廳毒品犯罪搜查隊2月委託國立科學搜查研究院進行的毒品檢測結果顯示，劉亞仁毛髮檢測除先前媒體報導的大麻、異丙酚外，也對古柯鹼、K他命出現陽性反應。尿液檢測一般只能檢驗出近1週內藥物反應，毛髮檢測則能驗出1年內吸食的毒品。

警方目前正就國科搜檢驗結果調查劉亞仁詳細用藥狀況，目前被禁止出境的劉亞仁3月底前可能以嫌疑人身分遭警方傳喚。

劉亞仁所屬經紀公司對此表示尚未收到警方任何相關通知，劉亞仁也尚未被傳喚。

韓國食品醫藥品安全處去年底委託警方就異丙酚濫用進行調查，涉嫌在2021年注射異丙酚多達73次的劉亞仁2月5日從美國返韓後，隨即被警方帶離機場、採取尿液及毛髮檢體，另也對首爾江南、龍山區一醫美診所等醫療院所進行扣押搜查，取得相關診療紀錄。

隨著毒品風波擴大，劉亞仁的演藝事業不可避免受到影響。韓媒體育東亞報導，先前由劉亞仁主演的Netflix影集地獄公使已確定第2季演員陣容，由演員金聖喆取代劉亞仁，預計在今年夏天開拍。（編輯：韋樞）1120302

#劉亞仁
#金聖喆
#韓國
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