模仿犯改編台劇 小說作者宮部美幸讚「想不斷看下去」

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者王心妤台北18日電）台劇「模仿犯」將上線，製作人曾瀚賢、湯昇榮、主角吳慷仁赴日拜訪原著作家宮部美幸。宮部美幸表示，事前擔心改編成果，但看完發現讓人不斷想看下去，吳慷仁則說訪日獲益良多。

吳慷仁此次日本行，除了拜訪宮部美幸，也參訪作為原著靈感的地點，像是隅田公園、豆腐店、公園溜滑梯等。吳慷仁更意外在二手書店看到「模仿犯」小說，笑稱封面可愛但裡面藏了驚悚故事。他也說，宮部美幸很親切、可愛，難以想像她會寫出錯綜複雜的類型小說，整趟拜訪讓他獲益很多。

Netflix表示，宮部美幸得知「模仿犯」要改編成劇，其實期待又擔心，「這是一個25年前的作品，是一個在網路、手機都沒普及，甚至連智慧型手機的影子都沒看到的時代下完成的作品，如果要重新改編呈現在現代觀眾面前的時候，結果會變怎樣？」

宮部美幸此次先看了首部影集內容，她事後表示，所有的擔心在看完第一集就煙消雲散，影集讓人想繼續看下去，是懸疑又驚悚的作品。宮部美幸也說，希望觀眾觀影也能想想什麼是正確的、什麼是善與惡。

影集「模仿犯」將於31日在Netflix上線。（編輯：李亨山）1120318