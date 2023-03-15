黑暗榮耀2搶攻全球眼球 車珠英揭裸露戲借助後製[影]

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復仇韓劇「黑暗榮耀」第2季上線短短3天，成功攻占Netflix全球非英語影集排行冠軍，飾演霸凌幫空姐的演員車珠英（左）也大方揭祕討論度極高的「裸露戲」拍攝過程。（Netflix提供）中央社記者葉冠吟傳真 112年3月15日

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（中央社記者葉冠吟台北15日電）韓星宋慧喬主演的現象級復仇韓劇「黑暗榮耀」第2季，上線短短3天，成功攻占Netflix全球非英語影集排行冠軍，飾演霸凌幫空姐的演員車珠英也大方揭秘討論度極高的「裸露戲」。

「黑暗榮耀」挾帶著第1季超高人氣，第2季將每條線索完美收尾且堅持復仇主軸，如實地描繪韓國社會貧富差距與校園霸凌議題，藉由「文同珢」（宋慧喬飾）堅強的復仇意志，所有霸凌者在最後都能感受到「文同珢」獨自承受18年的痛苦，不僅成功擠進Netflix全球79個國家觀看排名前10名，在台灣也登上影集排行冠軍。

有趣的是，由於多數角色名字都選用冷門字，包含女主角文同珢（ㄧㄣˊ），以及「霸凌幫」成員朴涎（ㄒㄧㄢˊ）鎮、孫慏（ㄇㄧㄥˇ）梧、李蓑（ㄙㄨㄛ）羅和全宰寯（ㄐㄩㄣˋ）等，在台灣掀起一波「正確唸出『黑暗榮耀』角色名字」的有趣挑戰。

「黑暗榮耀」劇組今天也釋出正式花絮照片，公開演員們幕前幕後工作狀態，上戲是仇人、逞凶鬥狠，戲外則和樂融融、玩成一片。宋慧喬和劇中從學生時期就不斷欺凌她的「朴涎鎮」林知衍同桌相視大笑；被戴綠帽的「河度領」鄭星一，甚至燦笑倒在老婆外遇對象、女兒生父「全宰寯」朴成焄的肩上，讓不少網友開玩笑說：「還是你們一起養女兒好了？」

此外，「霸凌幫」成員之一的空姐「崔惠程」在劇中大方展示好身材、上半身裸露畫面，成為全球觀眾討論熱點之一。飾演者車珠英日前接受韓國媒體訪聞時，大方揭秘有借助CG特效和替身幫忙，她說：「惠程做過許多隆胸手術，但她在五人幫之中都沒有打過人，身體對她來說，就是她的武器。所以在那個當下的惠程，認為自己沒什麼好丟臉的。」

「黑暗榮耀」2季共16集，已全數上架Netflix。（編輯：張雅淨）1120315

「黑暗榮耀2」中被戴綠帽的「河度領」演員鄭星一（前右）在幕後花絮裡，燦笑著倒在老婆外遇對象「全宰寯」演員朴成焄（前左）肩上，讓網友覺得特別有趣。（Netflix提供）中央社記者葉冠吟傳真 112年3月15日

「黑暗榮耀2」劇中是仇人的演員宋慧喬（前右）與從學生時期就不斷欺負她的「朴涎鎭」演員林知衍（左），兩人片中劍拔弩張，不過在幕後花絮裡則是同桌談笑風生。（Netflix提供）中央社記者葉冠吟傳真 112年3月15日

影片來源：Netflix Asia

在韓國高人氣影集「黑暗榮耀2」劇中是仇人的演員宋慧喬（前右）與從學生時期就不斷欺負她的「朴涎鎮」演員林知衍（左），兩人劇中劍拔弩張，不過在幕後花絮裡則是同桌談笑風生。（Netflix提供）中央社記者葉冠吟傳真 112年3月15日