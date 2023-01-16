「模仿犯」檢察官新視角破案 吳慷仁詮釋極致偏執

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（中央社記者葉冠吟台北16日電）改編自日本推理作家宮部美幸同名小說的懸疑影集「模仿犯」，由金鐘視帝吳慷仁飾演的檢察官作為主視角推進案件，角色性格不只辦案偏執，甚至吃冰淇淋也有詭異舉動。

「模仿犯」劇組今天釋出首支演員花絮，帶領觀眾認識吳慷仁飾演的檢察官「郭曉其」。吳慷仁透露角色個性在特定事情相當執著，甚至到偏執的程度，「他不太善於表達，也不太跟人做交際，不太會說出內心的想法，很多時候只懂得埋頭苦幹，甚至為了工作可以放棄自己的生活，是有點死腦筋的。」

除了在案件上的偏執，吳慷仁也為角色日常加入許多小動作，強化角色特質，在花絮中能看到吳慷仁一勺一勺地將冰淇淋上的巧克力醬刮起，怪異的舉止讓他演完也忍不住喊：「哇！超怪的！」

在開拍前吳慷仁也做足功課，私下拜訪檢察官瞭解辦案程序與執法者心態。吳慷仁分享：「在實際接觸下來後，最大的感觸還是『我們都是人』，就算你是一個正義、有力量的執法人員，在碰到像是殺人案件的時候，也還是會有真情流露的一面。」

吳慷仁表示，「只不過在承辦的時候，依然必須壓抑自己，拿出專業去承辦這些慘不忍睹的案件，這是我覺得在這個職業或是角色上最不好受的情緒。」

吳慷仁在劇中跟柯佳嬿飾演的臨床心理師「胡允慧」是一對前男女朋友，兩人角色也因工作合作關係，分手後仍有許多交集與火花。

有趣的是，在花絮中兩人在沙發中相視對談時，柯佳嬿脫稿調皮作勢要親吳慷仁，讓對方嚇得急喊：「不要啦！」吳慷仁更以角色狀態開玩笑回覆：「辦案這麼累，我對女色已經沒有感覺了」，讓柯佳嬿哭笑不得。

「模仿犯」預計今年第1季在串流平台Netflix上線。（編輯：張雅淨）1120116

演員吳慷仁在影集「模仿犯」中飾演檢察官，除了在案件上的偏執，他也為角色的生活加入了很多小動作，強化角色特質。（Netflix提供）中央社記者葉冠吟傳真 112年1月16日