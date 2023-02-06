懸疑影集模仿犯3月底Netflix開播 揪觀眾找命案凶手[影]

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者葉冠吟台北6日電）繼影集「華燈初上」掀起全民猜凶手風潮後，由金鐘視帝后吳慷仁、柯佳嬿主演的懸疑影集「模仿犯」今天宣布3月31日於Netflix開播，更釋出神秘男子挑釁預告直呼「遊戲開始了」。

「模仿犯」改編自日本推理作家宮部美幸同名暢銷小說，劇情以一場連續殺人命案作為故事起源，透過90年代媒體的力量，把「惡」散播至每人心中，躲藏幕後的凶手多次挑釁檢警、司法體制，假他人之手一點一滴摧毀社會秩序與和平。

今天劇組釋出正式前導預告，以一起女子遭綁架、虐待的慘叫聲掀起開端，數則連續殺人犯報導緊接而來，一名疑似背後主使者的男子，更戴著詭譎日式能面具現身挑釁：「期待吧，遊戲就要開始了！」甚至囂張登上電視威脅：「不信我會再殺一個是嗎？」

凶手的猖獗行徑，讓擔任負責偵辦整起連續殺人案的檢察官郭曉其（吳慷仁飾），也忍不住透過媒體喊話：「我一定會抓到你的，你玩完了！」霸氣宣言為檢警與凶手的衝突對抗揭開序幕。

從「華燈初上」到「模仿犯」不斷經歷全民猜凶手的吳慷仁，今天透過劇組分享：「類型劇就是這麼有趣，不到最後你都不會知道凶手是誰？結局是什麼？就像每個角色間都有一條線牽引著，會隨著劇情推進慢慢整理、散發出去。」期待和觀眾一起釐清每條人物線索的脈絡。

製作人曾瀚賢表示，「模仿犯」就是一場慾望失控、「惡」像病毒蔓延在城市的過程，希望透過影集中善與惡交織產生的對話，成為療癒大家的善良能量，「在這個瘋狂世界，我們都需要更多的光亮來照耀彼此。」（編輯：張雅淨）1120206