吳慷仁憶19歲電視台工作 遇張雅琴侯佩岑驚呼「哇」

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演員吳慷仁（圖）12日出席影集「模仿犯」記者會，講起電視台生態，他分享19歲當兵前，曾到電視台擔任編導助理幾個月，發生許多有趣小故事。（Netflix提供）中央社記者葉冠吟傳真 111年12月12日

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（中央社記者葉冠吟台北12日電）華語懸疑影集「模仿犯」今天舉辦記者會，聊起劇中90年代電視台百家爭鳴背景，吳慷仁透露19歲曾擔任編導助理，在公司遇見主播張雅琴及侯佩岑時，心中都會忍不住「哇」一聲。

「模仿犯」改編自日本推理女王宮部美幸同名暢銷小說，描述90年代一名擅長偵辦凶殺刑案的檢察官郭曉其（吳慷仁飾）如何以心中衡量正義的那把尺，對抗連續殺人案凶手。劇中吳慷仁與警察庹宗華、侯彥西因連續殺人案共組專案小隊攜手查案，戲外三人開拍前為作足功課，也親自前往檢警單位實習。

談及三人小隊合作氣氛，吳慷仁大讚彼此有默契：「不論是在辦案或是日常對話，我跟庹哥、侯彥西三人之間的默契、丟接台詞節奏都超乎想像地靈活，拍攝時就完全可以感受到我們三個人在同一艘船上的團隊氛圍。」

相比於老刑警角色的庹宗華，菜鳥侯彥西戲裡戲外都是開心果，為沉重劇情增添不一樣火花，他打趣分享：「我的角色名叫大超，只要拍攝現場叫我的名字拍攝都會超時，所以之後大家現場都叫我『不超』」繼續逗樂大家。」

「模仿犯」故事設定於90年代後期，電視台如雨後春筍般出現、媒體第四權興起成為影集重要背景，姚淳耀與江宜蓉分別為勇於挖掘真相的深夜節目主持人和電視台記者。

有趣的是，林心如客串影集飾演兩人電視台上司，讓平常不怎麼NG的姚淳耀苦笑：「我看到心如姐就一直NG，但心如姐人非常好不會因此生氣；心如姐NG時是很反差的一個人，會吐一下舌頭，非常可愛。」繼「華燈初上」再次合作的江宜蓉，則笑言自己是「追隨心如姐腳步一起轉行」。

講起電視台生態，吳慷仁分享19歲當兵前，曾到電視台擔任編導助理幾個月，幫忙剪宣傳帶、影帶，偶爾出錯還會被導播飆罵，讓他感慨：「原來導播那麼兇，但沒辦法，那時候就是混口飯吃。」

但偶爾在公司遇見當時還是主播的侯佩岑特別開心，吳慷仁笑言「小時候就覺得，哇，她很漂亮」，和穿豹紋的主播張雅琴一起搭電梯時，內心也會「哇！」一聲，不過吳慷仁坦言對方氣場太強，自己會忍不住縮到角落，現在回想起依舊覺得好玩。

「模仿犯」預計明年第一季在Netflix上線。（編輯：管中維）1111212