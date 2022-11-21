多名韓星所屬公司遭搜查 再爆吞李昇基18年歌曲收入

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（中央社記者廖禹揚首爾21日專電）尹汝貞、李瑞鎮、朴敏英、李昇基等多名韓國知名演員所屬經紀公司Hook娛樂日前爆出遭警方扣押搜查的消息，媒體今天又爆出李昇基其實18年來都沒拿到自己唱紅的歌曲收入，甚至被公司代表貶低為「負債歌手」。

李昇基2004年以歌手身分出道，在韓國被視為音樂、戲劇、綜藝都有亮眼表現的全方位藝人，「因為是我的女人」、「嫁給我吧」等多首作品傳唱度極高，但出道18年來在長期合作Hook娛樂發行的27張專輯結算卻沒拿到一毛錢。

Hook娛樂因內部人員涉及侵吞公款，10日才遭警方扣押搜查，因該公司旗下簽有不少知名演員而受到關注。在韓國頗具公信力的娛樂專門媒體Dispatch今天再以「Hook的奴隸」為題踢爆李昇基至今未收到任何音源（線上音樂串流、下載服務）收入，再次引發熱議。

報導公開李昇基15日向公司發出的音源費用結算請求內容證明，內容指出Hook娛樂在李昇基合約期間從未向他提供音源收益相關內容，也沒有支付過任何收入。

報導指出，李昇基在2004、2006、2007年發行的3張專輯起碼賣出10萬張，在當時的線上音源串流平台下載數也遠遠超過其他同期歌手；根據Dispatch取得的各家平台結算明細，自2009年10月至2022年9月為止，以李昇基名義發表的音源收入共計96億韓元（約新台幣2.3億元），而在此之前5年間的收益明細則消失無蹤。

但據李昇基方消息，Hook娛樂公司代表權真英（譯音）聲稱李昇基為「負債歌手」，不可能結算收入給他，直到去年1月李昇基收到一則來自公司經營組傳來的結算簡訊，開心分享給認識的前輩後，才發現自己可能受騙。

李昇基在確認合約內容後發現公司可能未按合約結算收入，根據他的友人證詞，李昇基多次嘗試向公司捍衛自身權利，但在去年6月得到「你是負債歌手，要怎麼結算給你」的回覆，8月時公司理事代為詢問時，權真英聲稱「你知道專輯宣傳花了多少錢嗎？還要給記者買禮物」。

到了2021年11月，根據李昇基方提供的錄音檔，權真英直接在會議上破口大罵：「吵死了！我們已經叫會計部準備結算資料，那瘋子不想工作所以才沒給你不是嗎！」

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消息曝光後，權真英今天發表聲明表示，「最近媒體有許多關於敝公司與我個人不好的消息，無論是否屬實，我對許多人都感到羞慚」，「一切都是因我的疏忽與無能造成」，並表示還在確認相關事項，因之後可能進入法律程序，無法仔細說明立場。

李昇基目前正在拍攝電影「大家庭」（暫譯），每日經濟引述現場工作人員說法報導，李昇基在現場並未透露任何相關消息，也沒有因個人事務影響工作，認真投入拍攝工作。（編輯：黃自強）1111121