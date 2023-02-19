「模範計程車2」強勢回歸 影射韓版東南亞詐騙事件

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韓星李帝勳日前透露，當初一收到「模範計程車」劇本就看到角色「金道奇」在監獄健身橋段，便聽從導演建議，當作是「此生最後一次拍裸戲」努力練身材，健身成果將展現在第2季劇集中。（friDay影音提供）中央社記者葉冠吟傳真 112年2月19日

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（中央社記者葉冠吟台北19日電）韓星李帝勳主演的漫畫改編影集「模範計程車」，睽違近2年推出第2季，首集劇情以類似台灣「柬埔寨事件」被害者故事開場，原本四散的「彩虹運輸」原班人馬陸續歸隊，繼續代客復仇伸張正義。

改編自人氣網路漫畫的影集「模範計程車」，2021年在韓國播出時最高收視率達16%，故事題材結合「華城連環殺人案」等多起真實犯罪事件，描述在法律無法嚴懲罪犯的時代下，地下秘密計程車公司「彩虹運輸」決定以惡制惡，執行私法正義，為滿腹冤屈的被害者們進行復仇計畫，令觀眾大呼過癮。

再加上男主角李帝勳親自上陣演出各種飛車、武打橋段，並因應劇情需求開創許多副角色展現百變演技驚豔大眾，當年播出期間話題不斷，讓觀眾紛紛敲碗製作續集。「模範計程車」第2季終於在本月17日正式上檔，在韓國首集就開出全國12.1%、第2集全國10.9%紅盤的亮眼成績。

李帝勳在日前舉辦的「模範計程車2」記者會上透露，當初一收到劇本就看到角色「金道奇」在監獄健身橋段，因此聽從導演的建議，當作是「此生最後一次拍裸戲」努力練身材，健身成果就在第2季首集開場大放送。

新季首週劇情以先前轟動、類似台灣發生的「柬埔寨事件」為題材，描述眾多韓國求職青年遭黑幫誘騙至越南後被迫進行詐騙、博弈等工作，過著慘無人道生不如死的生活。李帝勳接受委託後，偽裝成求職者隻身前往越南調查，並在第1季尾聲各奔東西的「彩虹運輸」成員，陸續回歸協助下，順利將犯罪集團一舉擊潰。

過程中除了依舊充滿精彩的動作特技外，上季獲得高人氣的電話詐騙案大姐頭「林福子」再度現身於越南，李帝勳順勢重新裝扮成「俗擱有力」的副角色「王道吉」誘其上鉤，兩人的再相會也成為粉絲爆笑不斷的驚喜橋段。

「模範計程車2」即日起每週五、六晚上10時30分，於friDay影音和韓國同天更新。（編輯：李亨山）1120219