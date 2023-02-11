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中共指導拍攝掃黑影集落漆 網友揭抄美國紀錄片

2023/2/11 14:30
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（中央社台北11日電）中共中央政法委宣傳教育局指導拍攝的首部掃黑影集「狂飆」雖已播畢，眼尖的中國網友發現，狂飆片頭抄襲Netflix曾播映的紀錄片「清白檔案」（The Innocence Files）。

綜合中國羊城晚報與香港星島日報10日報導，由演員張譯與張頌文主演的電視劇「狂飆」頗受好評，雖然全劇已播畢，但被懷疑抄襲美國紀錄片的爭議卻未平息並於網路廣傳。

發揮柯南辦案精神的網友截圖比對，「狂飆」與「清白檔案」的片頭幾乎雷同，替影集狂飆設計片頭與片尾的北京後浪大潮文化傳媒有限公司有無購買版權？還是果真如網傳所言是抄來的，製作方至今尚未出面說明。

相較於後浪大潮文化傳媒的沉默不語，中國網友上微博討論的程度卻是格外熱烈，有些人狠酸稱：「這不是抄襲，是致敬」、「致敬得很好，但下次別致敬了。」

也有人說「狂飆」抄襲的何止片頭，連劇情都模仿美劇，改都懶得改，中國真就沒有一點創新，自己想不出來，也沒有創意，只會抄，「還好我沒看」。

更有網友對於「狂飆」的「翻車」深感惋惜：「…現在『狂飆』片頭被扒疑似抄襲，之前電視劇也有過類似狀況，什麼時候能形成一條成熟的產業鏈呢！」

報導說，「狂飆」被揭穿疑似片頭涉及抄襲之前，其他像是「獵罪圖鑑」、「小敏家」、「開端」與「天才基本法」等陸劇，也曾陷入類似的爭議。（編輯：曹宇帆/唐佩君）1120211

#狂飆
#柯南
#中國
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