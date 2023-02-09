Netflix開鍘寄生帳號 加拿大紐西蘭等4國用戶率先收費

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

Netflix打擊平台上共享帳號密碼現象計畫8日在加拿大、紐西蘭、葡萄牙和西班牙上路。（圖取自Pexels圖庫）

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社洛斯加塔斯8日綜合外電報導）影視串流服務業者Netflix Inc今天公布打擊平台上共享帳號密碼現象的計畫，包括用戶將需要設定主要收看地點，並為額外用戶支付數美元費用。

路透社報導，據估計，全球有1億人使用影片串流巨擘Netflix的共享帳號。Netflix指出，會員現在能夠輕易地管理誰能取用自己的帳號、將檔案轉移到新帳號，且仍能輕鬆地在自己的個人裝置上收看Netflix，或登入一台新的電視裡。

Netflix在部落格貼文中說：「過去一年裡，我們一直在研究不同的方法來解決拉丁美洲的這個問題，如今我們準備在未來幾個月裡更廣泛地採取行動，今天起先在加拿大、紐西蘭、葡萄牙和西班牙上路。」

Netflix在許多國家的標準或高級方案會員，現在最多可以為2個人增加額外會員子帳號，在加拿大每一人每月多支付7.99加幣（約新台幣179元），在紐西蘭是7.99紐幣（約新台幣152元），在葡萄牙和西班牙則分別為3.99歐元（約新台幣129元）和5.99歐元（約新台幣193元）。

Netflix去年上半年在與對手激烈競爭中流失訂戶，促使Netflix更認真檢討密碼共享問題，並推出支援廣告的方案。（譯者：李佩珊/核稿：張曉雯）1120209