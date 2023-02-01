Netflix嚴抓共享帳號 非同住者須驗證裝置

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（中央社記者吳家豪台北1日電）Netflix預告，從今年第一季起嚴格開抓非同住者共享帳號。據Netflix官方說明頁面，Netflix用來判斷是否為同住者的資訊包含IP位址、裝置識別碼等，非同住者使用帳號必須透過帳戶持有人驗證裝置。

Netflix說明中心指出，Netflix帳戶可讓居住在同一戶的人使用，未同住者必須使用自己的帳戶。但即使和非同住者共用帳戶，Netflix也不會自動向主要帳戶擁有者收費，而是要求驗證裝置。

如果有人使用不屬於同住者的裝置登入帳戶，或持續用相關裝置觀賞Netflix，Netflix可能會請主要帳戶擁有者先驗證裝置，才能繼續觀賞，目的是為了確認相關裝置已獲得授權使用，且日後可能必須定期驗證裝置。

如果要驗證裝置，Netflix會將連結傳送到主要帳戶擁有者的電子郵件地址或手機號碼，此連結會開啟具有4位數驗證碼的頁面，必須在15分鐘內於需要驗證的裝置上輸入驗證碼，成功登入後就可以用來觀賞Netflix。

Netflix表示，只要用來觀賞Netflix的裝置是使用主要帳戶擁有者家中的網路連線，就不會要求驗證。

Netflix今年1月19日公布財報時表示，隨著熱門劇集「星期三」和「哈利王子與梅根」吸引新訂戶上門，去年第4季增加770萬名新會員，使得Netflix全球會員人數來到2.3億人，超出分析師預期。（編輯：黃國倫）1120201