宋芸樺新戲扮菜鳥警察 開警車讓劇組好驚嚇

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（中央社記者葉冠吟台北31日電）演員宋芸樺在奇幻喜劇「不良執念清除師」，有別於清新少女感角色，首度扮演搞怪、愛吐槽的菜鳥警察，雖然制伏嫌犯的動作戲難不倒她，但開警車卻意外變成劇組口中的「三寶」。

宋芸樺自2014年在首部出道電影「等一個人咖啡」後走紅，隔年便以「我的少女時代」女主角林真心，入圍第52屆金馬獎最佳女主角獎，後續也以電影「灼人秘密」、「月老」受到大家矚目。

這次在「不良執念清除師」中，她飾演一個有正義感、會頂撞長官、考刑警一直考不過、要處理「非人類」案件的警察。在新釋出的花絮影片中，宋芸樺分享：「在表演的時候其實我有很努力把自己沒水準、沒禮貌的這塊放大，我覺得這是這個人物一個標誌型的象徵」。

為了女警角色，宋芸樺接受許多劇組安排的武術訓練，包含制伏嫌犯等動作，但對她來說，最困難的反而不是動作戲，而是「開警車」。

宋芸樺說：「不知道是誰在傳說我開車很可怕，每次只要一上車，就會有人大叫說楮英（角色名）要開車，大家小心，雖然有點打擊我的信心，但我還是有自信把車開好。」連攝影師都會開玩笑跟宋芸樺說：「你等等會不會開直線？」要她小心攝影機，讓宋芸樺哭笑不得。

「不良執念清除師」講述不良少年蒲一永（曾敬驊飾）遭遇一場意外醒來後，發現自己居然有「怪物」溝通超能力，還被執念化成人形的怪物纏上，平凡生活從此改變，和菜鳥警察陳楮英（宋芸樺飾）、醫學系學霸曹光硯（彭千祐飾），展開誤打誤撞的瘋狂打怪之旅。

「不良執念清除師」將於今年開播。（編輯：張芷瑄）1120131