業者反彈OTT專法草案 批逼走Netflix等繳稅外商

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（中央社記者吳家豪、蘇思云台北27日電）醞釀近2年的OTT專法草案將出爐，一旦立法通過，NCC將有權納管Netflix、LINE TV等業者，引發土洋業者群起反彈，新媒體暨影視音發展協會（NMEA）理事長蔡嘉駿代表出面，重砲抨擊專法「最嚴重後果就是把外商逼走」。

2020年7月，國家通訊傳播委員會（NCC）首次拋出「網際網路視聽服務管理法」草案（OTT TV專法），並舉辦2場公聽會，一度引發業者強烈反彈，外界原以為草案將不了了之，但在立法院交通委員會主決議要求下，今年5月NCC提出新版OTT草案架構，並規劃在6月底前公布草案內容，讓業者急跳腳，包括Netflix、Disney+國際影音串流巨擘以及friDay影音、myVideo、LINE TV等本土影音平台，紛紛向NMEA大吐苦水，表達疑慮。

根據業者掌握OTT草案架構，NCC將公告一定規模以上的大型平台必須登記並負擔特別義務，計畫要求大型業者要有一定程度投入本土內容產製，看似是要促進台灣本土內容產業，不過看在國際大型串流平台業者眼裡，這項規定反而可能成為扼殺創意的緊箍咒，蔡嘉駿對中央社記者直言，「這是外商最顧慮的一點」。

NCC近期規劃推出新版OTT草案條文。（中央社製圖）

●韓國付費率比台高5倍 Netflix營收卻不及三立東森

蔡嘉駿強調，不是所有內容放在OTT平台上就會有人看，一定要有夠好、夠吸引人題材才能吸引觀眾；換句話說，只要是有競爭力內容，大家搶著合作跟買版權都來不及了，也根本不用政府管。

對於韓國「魷魚遊戲」為何可以在全球掀起「魷魚熱」，蔡嘉駿說，韓國內容產業長年累月練兵，大膽嘗試各種題材，發揮不受限，已經找到符合市場口味的詮釋，再加上善用國際OTT業者行銷包裝與影響力，才能引起廣大迴響。

他認為，台灣若想打造「台版魷魚遊戲」，不是一味先要求自製或合製比例，導致內容題材遭到限縮，而是應該給予內容產業空間，為產業注入活水。

此外，業者也憂心OTT專法可能衍生額外成本。蔡嘉駿說，有線電視台就算全天候播放，頂多24小時內容，但國際OTT供應全球觀賞，片庫數高達數十萬小時內容，一旦被要求本土比例，即便是個位數比例，換算自製或合製內容數也相當可觀，外資業者都很難做到了，更遑論本土業者。

儘管草案才剛釋出架構，但不少有意來台的國際業者都已在密切關注、甚至考慮暫緩來台計畫，「最嚴重後果就是逼業者撤出台灣，不是不可能，但數位服務還是可以提供，政府甚至因此無法課稅」，蔡嘉駿語氣間難掩無奈。

他強調，OTT專法不是只跟平台業者有關，與台灣內容產業的製作公司、行銷公司都有關。如果業者普遍不支持，外商不買單而撤資，留下的是苟延殘喘、規模更小的本地業者，也沒有因為外商撤走而變好，生存下去的唯一辦法只有向文化部拿更多補助，反而變成惡性循環。

至於NCC制定OTT草案動機，市場有說法指出，因為OTT觀看人數眾多，再加上有線電視業者被NCC高度管制，若沒有納管OTT，可能對有線電視業造成不公平競爭。

不過，蔡嘉駿認為，OTT業者並不如外界想像擁有龐大影響力，他舉例，全球OTT龍頭Netflix在台一年營收估計只有新台幣30到50億元間，營收遠不及三立、東森新聞台。

根據NMEA協會初步統計，台灣一年OTT產值約新台幣100億元，民眾對於韓劇、日劇、歐美劇接納度高，但蔡嘉駿坦言，追劇的台灣民眾固然多，但有很大比重是收看盜版，外資OTT業者同樣也發現台灣觀眾比國外收視戶更愛看盜版，付費意願比較低。

他舉例，韓國付費率比台灣高上5倍，粗估韓國Netflix訂閱戶約千萬戶左右，造就韓國OTT產業蓬勃發展，此外，韓國民眾也愛看電視，電視台熱門戲劇收視率甚至可以上看30%，顯示韓國影視產業規模龐大且非常有活力。

反觀台灣，民眾對付費內容態度比較保守，OTT產業在台發展仍不如韓國興盛，因此NMEA一直訴求，希望透過OTT自律規範即可，訂出專法反而限制產業發展。

此外，目前NCC規劃將打擊盜版納入OTT專法，最嚴重者會祭出斷網嚴厲做法，但蔡嘉駿認為，處理盜版問題其實在其他部會修法即可，事實上合法的OTT平台根本不敢播盜版內容，因為會面臨先被製作公司「告到死」情況。盜版問題的真正癥結點在於封鎖不完的盜版網站，放在OTT專法處理盜版問題，就算法院判決下來出動斷網少說也要2、3年時間，屆時「爆紅戲劇都播完了，實際效果相當有限」。

●韓挾內容實力迎戰OTT巨擘 台灣籌碼在哪？

隨著Netflix等國際平台在2016年起陸續進軍韓國，蔡嘉駿直言，韓國的確也有管理OTT平台的相關討論，但韓國不是訂嚴苛專法，而是想辦法支持國內業者做好內容，透過政策制定以及平台整併來因應國際平台的競爭壓力。

值得一提的是，由於韓國是亞洲內容產製重鎮，Netflix在2020年入股韓國最大影視製作公司Studio Dragon，雙方進行合作，由Studio Dragon每年固定提供韓劇內容給Netflix，2年下來推出「二十五，二十一」、「我們的藍調時光」等爆紅韓劇；但目前市場傳出Studio Dragon有意獨立門戶自行建立OTT平台。

蔡嘉駿說，韓國跟國際級OTT合作，同時也抱持枕戈待旦心態，待時機成熟，韓國不甘於只做內容提供者，還要變身為平台提供者，有好的內容做底氣，未來打OTT國家隊才更順利。

反觀台灣內容產業，固然有小品佳作表現，不過蔡嘉駿認為，「韓國可以跟國際平台坐地喊價，台灣有什麼談判籌碼，需要靜下心想一想」。

他說，當台灣OTT產業的合法業者仍處於新創階段，業者普遍無法獲利情況下就要開始納管，「這是不是限制產業發展？」（編輯：林淑媛、潘羿菁）1110627