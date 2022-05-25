納管Netflix等OTT新版草案 經法院認定盜版可斷網

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NCC 25日公布新版OTT專法架構，OTT平台若播出盜版內容，如經法院判決違反著作權法，NCC最重可命令電信業者斷網不提供訊號。（中央社檔案照片）

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（中央社記者蘇思云台北25日電）NCC今天公布新版OTT專法架構，從原本自願登記制改為行為管理制，包括Netflix、LINE TV等都會納管，OTT平台若播出盜版內容，如經法院判決違反著作權法，NCC最重可命令電信業者斷網不提供訊號。

國家通訊傳播委員會（NCC）在2020年7月就曾推出「網際網路視聽服務管理法」（草案）（俗稱OTT TV專法），後續開2場公聽會，但業界多數一面倒反對，批評登記制、回報營業機密資料、缺乏獎勵措施等，讓OTT草案暫緩推動。

NCC今天通過新版「網際網路視聽服務管理法」（草案）架構，NCC副主委暨發言人翁柏宗表示，這次提出的OTT草案架構也接軌數位通訊傳播服務法草案，改採層級化管理。

翁柏宗表示，新版本跟過去版本主要有三個差異，第一是從原本自願登記制改為行為管理制，原則上不需登記，僅需遵守草案內所訂的一般義務。

所謂的一般義務包括網站揭露基本資料、境外業者應指定代理人，遵守服務內容規範、提供取得合法授權的視訊內容及資料調取等，不需定期回報營業資料。

第二是義務層級化，符合一定規模以上的平台業者，NCC會公告為應登記業者，除了承擔一般義務外，還要遵守特別義務，包括我國內容產製規範。

翁柏宗表示，初步朝向跨國OTT平台要跟國內有一定自製、合製比例的方向，依規定辦理登記、遵守變更登記規範、揭露並遵守服務使用條款、預定暫停或終止營業者應提前通知使用者並揭露補償措施，並加入自律組織。

翁柏宗進一步指出，目前只能舉例像是Netflix、LINE TV、MyVideo、Hami Video、friDay、LiTV、KKTV、CATCHPLAY都要遵守一般義務，至於那些業者需要承擔特別義務，仍在研議中。

因此，NCC後續將公告「應辦理登記業者名單」。

第三是回應外界關注的盜版議題，本次OTT TV草案新增網際網路視聽服務提供者如果提供內容，經法院判決確定違反著作權法，NCC可以先開罰要求改正，但若仍不改正，NCC可以要求電信事業等業者拒絕提供通信服務，也就是「斷網」不提供內容。

翁柏宗表示，目前先提出架構跟業界溝通，後續會盡快提出完整條文，相關罰則要等條文出爐才確定，但跟前版多數都接近。這次除了先前的獎勵投資外，這版也新增租稅優惠概念，但具體執行仍要回到財政部相關法規。

根據NCC資料，本草案適用業者，包含在中華民國領域內設有商業據點或與我國有實質關聯，從事網際網路視聽服務，且具一定規模以上。經濟部2020年也修法公告，禁止代理或經銷中國大陸OTT平台如愛奇藝等相關商業服務，因此中資OTT業者並不在本草案管理範圍。

另外，以分享使用者原創內容、交流資訊為主的社群媒體平台，像是Facebook、YouTube、Instagram等，也不在草案納管範圍。（編輯：潘羿菁）1110525