有線電視戶數連18季下滑 台固減幅最大

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（中央社記者蘇思云台北17日電）NCC最新公布今年第1季有線電視戶數為471萬6303戶，季減2.4萬戶、減幅達0.51%，已是連續第18季下滑，續創統計以來新低水準；大型系統中，以台固、中嘉數位季減幅較大。

國家通訊傳播委員會（NCC）最新公布今年第一季有線電視戶數為471.6萬戶，家戶普及率約52.38%，跟去年同期相比，年減11.7萬戶、年衰退幅度2.42%。

NCC統計顯示，目前6大有線電視多系統集團（MSO）凱擘、中嘉數位、台灣寬頻通訊（TBC）、台固、台灣數位光訊科技（台數科）、大豐共掌握全台約387.6萬戶，市占率約82%。

不過，六大MSO今年第1季戶數都比去年第4季下滑；其中，台固季衰退0.87%，戶數減少4571戶，其次為中嘉數位季減幅0.7%，戶數減少7504戶，相較衰退最少的是大豐季減0.17%。

NCC官員表示，台灣有線電視下滑幅度約年減2到3%，跟其他國家的剪線潮（cord-cutting）相比，不算下滑特別明顯，現在許多有線電視系統也積極推出各種服務，例如疫情期間明顯成長的寬頻服務以及與OTT業者合作等，或是發展智慧家庭業務，目的都是希望增加使用者黏著度。

台灣有線電視戶數從2011年開始統計時約510萬戶，在2013年下降到497萬戶，後來又一路上升，最高峰在2017年第3季達到526萬9940戶，隨後連續18季下滑到目前的471萬戶新低。（編輯：林淑媛）1110517