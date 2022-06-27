OTT草案架構掀反彈聲浪 NCC：持續跟各界溝通

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（中央社記者蘇思云台北27日電）NCC近期規劃推出新版OTT草案條文，國內外OTT平台業者擔憂管制過多，扼殺產業發展。NCC表示，各國都有對OTT產業進行管理，並未限制產業發展，未來草案推出後，也會持續跟各界溝通。

國家通訊傳播委員會（NCC）在2020年7月就曾推出「網際網路視聽服務管理法」（草案）（俗稱OTT TV專法），後續開2場公聽會，但引發業界一面倒反對，甚至美國商會也來關切，一度讓OTT草案暫緩推動，不過，在立法院交通委員會主決議要求下，NCC在今年5月底再度提出新版OTT草案架構。

根據新版草案架構，多數平台業者原則上不需登記，只要遵守草案內所訂的一般義務。不過，NCC會公告一定規模以上的大型業者一定要來登記，並負擔特別義務，像是設置本國內容專區或投入本國內容產製、加入或成立自律組織等，以落實義務層級化的精神，並規劃近期釋出完整草案條文。

OTT平台業者關注OTT新版草案對本國內容投資的要求，NCC發言人翁柏宗告訴中央社記者，新版條文目前還沒經過委員會最後決議，還無法對外具體說明。

不過，翁柏宗表示，OTT法案目標是在傳播科技匯流環境中，持續達成保障公眾視聽權益與維護本土文化傳播權等，除此之外，站在公私協力治理模式下，政府也會鼓勵業者擴大本土內容投資，這些理念方向都是一致的。

產業界擔心目前多數業者都還在求生存的新創發展階段，草案若管制過多，恐扼殺產業發展。

翁柏宗表示，目前各國都有對OTT產業進行管理，並未發生限制產業發展的情況，NCC會持續觀察國際狀況，未來草案推出時，也會持續跟社會各界溝通、滾動檢討。（編輯：潘羿菁）1110627