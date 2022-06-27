更多編輯台推薦新聞：
特派直擊／台灣射箭女團世界盃巴黎站奪冠 國旗歌響徹賽場
運動

特派直擊／台灣射箭女團世界盃巴黎站奪冠 國旗歌響徹賽場

影片／八仙塵爆7週年 空拍直擊昔日水上樂園淪死寂廢墟
生活

影片／八仙塵爆7週年 空拍直擊昔日水上樂園淪死寂廢墟

專訪／台裔小廚神朱如茵懷念台灣夜市 視江振誠為偶像
娛樂

專訪／台裔小廚神朱如茵懷念台灣夜市 視江振誠為偶像

台灣現首例猴痘 感染途徑、症狀、防範一次看
生活

台灣現首例猴痘 感染途徑、症狀、防範一次看

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
北捷：26年未調整票價 電價若漲成本難負荷
首頁 / 生活
NCC
首頁 / 生活

OTT草案架構掀反彈聲浪 NCC：持續跟各界溝通

2022/6/27 11:16（6/27 11:44 更新）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
NCC近期規劃推出新版OTT草案條文，國內外OTT平台業者擔憂管制過多，扼殺產業發展。（中央社製圖）
NCC近期規劃推出新版OTT草案條文，國內外OTT平台業者擔憂管制過多，扼殺產業發展。（中央社製圖）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者蘇思云台北27日電）NCC近期規劃推出新版OTT草案條文，國內外OTT平台業者擔憂管制過多，扼殺產業發展。NCC表示，各國都有對OTT產業進行管理，並未限制產業發展，未來草案推出後，也會持續跟各界溝通。

國家通訊傳播委員會（NCC）在2020年7月就曾推出「網際網路視聽服務管理法」（草案）（俗稱OTT TV專法），後續開2場公聽會，但引發業界一面倒反對，甚至美國商會也來關切，一度讓OTT草案暫緩推動，不過，在立法院交通委員會主決議要求下，NCC在今年5月底再度提出新版OTT草案架構。

根據新版草案架構，多數平台業者原則上不需登記，只要遵守草案內所訂的一般義務。不過，NCC會公告一定規模以上的大型業者一定要來登記，並負擔特別義務，像是設置本國內容專區或投入本國內容產製、加入或成立自律組織等，以落實義務層級化的精神，並規劃近期釋出完整草案條文。

OTT平台業者關注OTT新版草案對本國內容投資的要求，NCC發言人翁柏宗告訴中央社記者，新版條文目前還沒經過委員會最後決議，還無法對外具體說明。

不過，翁柏宗表示，OTT法案目標是在傳播科技匯流環境中，持續達成保障公眾視聽權益與維護本土文化傳播權等，除此之外，站在公私協力治理模式下，政府也會鼓勵業者擴大本土內容投資，這些理念方向都是一致的。

產業界擔心目前多數業者都還在求生存的新創發展階段，草案若管制過多，恐扼殺產業發展。

翁柏宗表示，目前各國都有對OTT產業進行管理，並未發生限制產業發展的情況，NCC會持續觀察國際狀況，未來草案推出時，也會持續跟社會各界溝通、滾動檢討。（編輯：潘羿菁）1110627

延伸閱讀
納管Netflix等OTT新版草案 經法院認定盜版可斷網電視頻道區塊化產業意見分歧 業者喊貿然實施恐崩盤眼球大戰開打 NCC意外陷入OTT納管立法難題
中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

地機族
請繼續下滑閱讀
業者反彈OTT專法草案 批逼走Netflix等繳稅外商