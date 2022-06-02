電視頻道區塊化產業意見分歧 業者喊貿然實施恐崩盤

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（中央社記者蘇思云台北2日電）NCC規劃把頻道分成8大類，並改為3位數編碼機制，不過，頻道業者明顯不同調。既有頻道多數反對，認為應有完整配套，貿然實施恐讓產業崩盤，但新進頻道業者多表態支持，應該讓店家有機會一起在「大馬路」上做生意。

國家通訊傳播委員會（NCC）今天實體舉行「數位有線電視頻位區塊化及編碼機制」公聽會，會中說明雙軌制的甲案、一步到位的乙案，還有衛星公會提出的「2碼+3碼，共好五贏」方案，不少頻道業者親自出席，系統業者則明顯較少。與會學者多表示，如果要推動頻道3碼機制，建議選擇乙案一次到位。

衛星廣播電視事業商業同業公會秘書長陳依玫表示，堅決反對區塊化3碼方案，如果版權費沒增加的情況下，會讓產業整體崩盤。數位匯流時代消費者有很多選擇，包括中華電信MOD跟OTT平台等，頻道區塊化議題一開始就切錯角度，真正問題是資源太少，NCC應該促進產業正向發展，解除費率審議上限。

陳依玫指出，衛星公會提出「2碼+3碼，共好五贏」，維持前100頻道2位碼的既有頻道，100頻道後的3碼，區塊化方式分置5區，以發展新市鎮概念，讓觀眾可以加價購買。3碼付費包頻道的收視費拆分，應採頻道9成、系統1成比率等。

美國商會電信與媒體委員會共同主持人李敏表示，外商頻道如果沒有確定收入，很難對台灣投入更多資源。強烈建議如果費率調整以及頻道收入比例沒有完整的配套，先不要考慮3位數編碼機制，希望配套完善後再考量。

東森電視法務代表朱玉華表示，產業引入活水關鍵在於增加營收，包括收視費分潤與廣告收入，但廣告收入下滑是事實，收視費分潤從100個和尚分一桶水，到現在300個和尚分一桶水，這桶水有多少大家都很清楚，建議應先解決產業活水不足、分潤不足的問題。

不過，頻道相對在比較後面或是屬於新進頻道業者則明顯表達支持3位數編碼機制。

華人衛星網路法務主任郭聯彬表示，肯定NCC推動區塊化機制，至少先移除一些萬年頻道的因素。現在頻道約300多個，但只有70到80個頻道可以在大馬路（意指好的頻道位置）做生意，其他人都在巷子做生意、甚至沒辦法開店，應該讓店家在同樣條件下做生意。衛星公會的方案明顯是反對區塊化、只是維護既有頻道利益。

近期正在申請上架有線電視系統的鏡電視新聞台代表表示，NCC推動的政策期待可以為有線電視帶來正面影響，希望相關政策推動愈快愈好，鼓勵新業者可以參與，同時也希望NCC加快頻道上架的審查時程。

台灣有線寬頻產業協會秘書長彭淑芬表示，系統業者尊重NCC方案，但衛星公會提案不宜把商業協商的分潤比例列入。系統業者若要實施需要設備擴充，希望有線電視基金可以補助，建議相關實施不要納入換照評鑑等要求。

彭淑芬表示，3碼機制長期來看是希望讓新頻道可以進來，系統業者申請頻道變更的方式，也應該鬆綁、改為備查制，費率審議上限也應該取消，或是讓費率審議機制逐漸退場。（編輯：潘羿菁）1110602