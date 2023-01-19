AKIRA合體ELLA歌舞齊發 「紅白」熱力跳拉丁

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（中央社記者葉冠吟台北19日電）「2023超級巨星紅白藝能大賞」21日除夕夜將陪觀眾守歲迎新春，「國民姐夫」AKIRA和ELLA驚喜合體跳拉丁舞；韓國女團(G)I-DLE更帶來3首熱門點閱夯曲嗨翻小巨蛋。

ELLA陳嘉樺當晚身穿銀白色流蘇洋裝在舞台現身，營造1920年代歌舞廳風格，林志玲老公AKIRA則接著以一身白西裝帥氣登場，將場景換成酒吧，舞蹈結合武打，以1打6俐落對付鬧事酒客迷倒ELLA，兩人最後以雙人拉丁舞為精彩表演劃下句點，AKIRA也暖心希望這個能陪觀眾迎接璀璨光輝的2023年。

「紅白」節目廣邀近30組嘉賓輪番登台，包含比莉、張信哲、郭書瑤、黃宣、溫妮、五堅情等，連現年82歲的「嘻哈始祖」劉福助，及李炳輝也到現場共同歲末迎新。

首次登台的劉福助也是年紀最長的嘉賓，他在帽子上別了一朵紅花，笑說這是自己家裡種的花，希望大家新年都大發，並獻唱「一月博侷」。而近期鮮少在螢光幕前露面的李炳輝，則演唱「流浪到淡水」依舊中氣十足，讓全場觀眾重拾經典回憶，總主持人黃子佼也大呼感動。

而壓軸演出的韓國人氣女團(G)I-DLE，出場時不忘向台下粉絲俏皮呼喊：「新年快樂、紅包拿來！」黃子佼也有備而來，馬上掏出準備好的紅包送給成員們沾沾喜氣，逗得5人相當開心。

(G)I-DLE當晚又唱又跳，接連帶來3首熱門點閱夯曲Nxde、MY BAG和TOMBOY，更不忘走向延伸舞台、近距離對台下粉絲放電，讓小巨蛋氣氛瞬間沸騰到最高點，成員們更紛紛表示：「這次的表演很開心，希望下次還有機會來台演出。」

「2023超級巨星紅白藝能大賞」將於21日晚上7時於台視播出，台灣大哥大MyVideo、MyMusic、中華電信MOD、新加坡StarHub、馬來西亞及汶萊Astro、「超級巨星紅白藝能大賞」官方YouTube頻道（台灣及海外授權地區除外）亦可收看。（編輯：陳政偉）1120119

台灣「嘻哈始祖」、資深藝人劉福助（中）和視障歌手李炳輝（左2）受邀參與「2023超級巨星紅白藝能大賞」演出，讓全場觀眾重拾經典回憶，主持人黃子佼（右）也直呼好感動。（台視提供）中央社記者葉冠吟傳真 112年1月19日