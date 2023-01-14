(G)I-DLE錄紅白搶先中文拜年 舒華返台直奔夜市

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（中央社記者王心妤台北14日電）韓國女團(G)I-DLE參加紅白藝能大賞錄影，今天在記者會上體驗彈珠台，並以雞排、珍珠奶茶、小籠包作為獎品，台灣成員舒華透露昨晚已先去夜市吃小吃，其他成員也開心能抵台開唱。

記者會上為讓(G)I-DLE體驗夜市小遊戲，台視準備了彈珠台讓成員小娟、Minnie、薇娟、舒華、雨琦體驗，選項包含雞排、涼麵、蚵仔煎、珍珠奶茶、小籠包及滷肉飯。舒華最後選到最愛的滷肉飯，想要珍珠奶茶的雨琦、小娟分別選到可愛三連拍及用中文拜年，韓國成員小娟用中文說：「兔年大吉、新年快樂。」

農曆春節將至，聊到今年會不會收到壓歲錢。雨琦表示，小時候都會期待從長輩手上拿到壓歲錢，「但我們現在年紀也不小了。我和舒華本來就是團裡的忙內（老么），會找姊姊們拿壓歲錢。」

對於登上紅白藝能大賞，舒華表示，希望享受在舞台的時刻，「（台北）小巨蛋是很大的舞台，真的超開心，希望能夠享受舞台，給大家看我們想要傳達的信念。」她也透露昨天已經先去了夜市吃美食，但因為時間壓力沒辦法回家一趟。小娟則說，去年開始巡迴演唱會就希望到台灣開唱，今年還在努力準備，希望粉絲可以期待。（編輯：陳政偉）1120114