韓國寶影帝崔岷植「地下菁英」飆演技 孫錫久不計戲分參與

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韓國影帝崔岷植（左）睽違20多年回歸小螢幕，在影集「地下菁英」中飾演傳奇賭場大亨，也讓演員孫錫久（右）願意不計戲分答應演出。（Disney+提供）中央社記者葉冠吟傳真 112年1月3日

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（中央社記者葉冠吟台北3日電）韓國國寶影帝崔岷植睽違20多年回歸小螢幕，在影集「地下菁英」飾演傳奇賭場大亨，演技獲好評，更讓不少明星不計戲分參演，包含「我的出走日記」孫錫久、「魷魚遊戲」許城泰等。

跨國犯罪影集「地下菁英」講述身無分文的平凡男人車武湜（崔岷植飾），從一開始經營生意失敗、逃往菲律賓後，化身討債流氓及生意合夥人，最終成為賭場大亨的傳奇故事，目前在影評網站IMDb衝出8.4高分評價。

60歲的崔岷植被譽為韓國影壇的演技大神，代表作包括享譽國際的「原罪犯」、「鳴梁：怒海交鋒」及「闇黑新世界」等。「地下菁英」是他相隔26年重回電視劇作品，讓孫錫久、李東輝及許城泰都是完全不計戲分就點頭答應演出，「能在崔岷植身邊演戲，即使登場時間不多，也是一種奢侈」。

製作公司更對外透露，眾多明星在得知男主角是崔岷植後，還沒問戲分、片酬就立刻願意演出，「很多人都很期待的孫錫久即將要亮相了，請大家好好期待」。

早在開拍「地下菁英」前，崔岷植就多次與編導討論角色，並加入個人想法，劇中有許多暴怒、交易的台詞，動作都是即興發揮。在最新一集中，車武湜成功與賭場經營人合夥做生意後，運用金錢、人情買通當地政商名流，更與「總統造王者」之稱的大老闆丹尼爾結為好友，崛起過程簡直神乎其技。

不僅如此，「地下菁英」以雙線故事並行，飾演年輕版車武湜的韓星李奎炯，雖已經39歲仍扮嫩演出高中生、大學生，講述車武湜早在學生時期就聰明絕頂，甚至在大學考試前幾個月才開始念書，結果考出全校榜首的驚人成績，更不時透過小聰明的手段賺錢，讓觀眾從另外一個角度來看車武湜的傳奇人生。

「地下菁英」由賣座電影「犯罪都市」系列導演姜允成執導。姜允成擅長以高難度的動作場面、緊張的敘事風格受到全劇明星們的一致讚賞。影集每週三於Disney+ 獨家更新播出。（編輯：張芷瑄）1120103